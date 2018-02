Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este domingo 11 de febrero del 2018.

ARIES

(marzo 21- abril20)

Amor: conflictos familiares reaparecerán en una reunión donde la idea es pasarla bien. Cuide a su pareja. Salud: el nerviosismo le alterará. Sorpresa: una cita improvisada será muy divertida.



TAURO

(abril21-mayo20)

Amor: se presenta un compromiso que no conviene desatender. Conocerá su alma gemela de modo inesperado. Salud: cuide su garganta. Sorpresa: una situación inesperada dará un giro.



GEMINIS

(mayo21-junio21)

Amor: sus variados intereses relegan a un segundo plano a la pareja. Cuidado, un tercero se acercará. Salud: relájese más y dormirá. Sorpresa: le darán menos edad de la que posee.



CANCER

(junio22-julio23)

Amor: su creciente carisma le allana el camino al inicio de una relación. Deja de lado su timidez y conquista. Salud: vuelva al gimnasio. Sorpresa: el pasado resolverá un tema futuro.



LEO

(julio24-agosto23)

Amor: su brillo atraerá a su entorno: está en la cima pero se acerca alguien que no quiere aventuras. Atención. Salud: sentirá gran vigor. Sorpresa: un grato momento termina siendo revelador.



VIRGO

(agosto24-septiembre23)

Amor: le demandan atención con insistencia. Pequeñas alegrías renovarán la seducción y todo mejorará. Salud: inicie una dieta. Sorpresa: una propuesta le resultará confusa.



LIBRA

(septiembre24-octubre 22)

Amor: una tormenta acecha pero su intuición le mantendrá a salvo. Se reconciliará con mucha simpatía. Salud: una dolencia cederá. Sorpresa: evitará una controversia agotadora.



ESCORPIO

(octubre23-noviembre22)

Amor: la situación de la pareja hace necesario los límites ó la idea de estabilidad será un sueño. Salud: trate de tomar más agua. Sorpresa: terminará vieja pelea con un amigo.



SAGITARIO

(noviembre23-diciembre21)

Amor: se reavivan historias de amor que parecían sepultadas por el paso del tiempo; posible romance. Salud: los pies dolerán. Sorpresa: será depositario de un secreto inconfesable.



CAPRICORNIO

(diciembre22-enero20)

Amor: experimenta un sentimiento de fusión con su pareja. El intercambio íntimo crecerá Salud: la espalda deja de doler. Sorpresa: obtiene un récord que todos celebran.



ACUARIO

(enero21-febrero19)

Amor: sus nervios le harán perder la paciencia y se irritará con su pareja. Cuidado, habrá duras respuestas. Salud: aparece una alergia. Sorpresa: alguien tímido se volverá muy popular.



PISCIS

(febrero20-marzo20)

Amor: su sensibilidad evitará que se deshaga de objetos que le recuerdan a una ex pareja. Viva el presente. Salud: menos sal le hará bien. Sorpresa: finalmente, una herida del pasado cerrará.