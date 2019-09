Horóscopo de hoy domingo 8 de septiembre del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y la salud, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este domingo 8 de septiembre del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Amor: sus reacciones impulsivas no provocan rechazo ni discusiones, más bien, seducen a personas de su entorno. Salud: buena y estable. Sorpresa: la buena fortuna le sonreirá de improviso.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Amor: su deseo de conquista fallará porque su estrategia no es la mejor. Deje que el corazón guíe sus acciones. Salud: relájese y descanse más. Sorpresa: anuncio extraordinario en cena familiar.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Amor: momento feliz; armonía luminosa; todo le inspira confianza. Deja atrás el apego; sentirá que le aman. Salud: dolores de cabeza. Sorpresa: un gesto hará que se vea irresistible.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Amor: surgirán situaciones en las que parece que su opinión no es tenida en cuenta. No se aísle y todo se revertirá. Salud: defensas bajas. Sorpresa: un molesto problema no se notará.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Amor: dejará atrás el pasado para meterse de lleno en su nueva pareja. Su actitud despertará la envidia del entorno. Salud: vigile su dieta. Sorpresa: pondrá límites a un entrometido.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Amor: su timidez hará que actúe con torpeza. Todo irá bien si no idealiza a esa persona tan especial. Salud: dolor de rodillas. Sorpresa: llegarán noticias que le entusiasman.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Amor: se preocupa demasiado por lo que dice o no dice. Relájese, su pareja le escuchará con el corazón. Salud: está perdiendo peso. Sorpresa: hallará el objeto que ha extraviado.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Amor: expresará sentimientos que no compartió con su pareja desde el inicio; hará bien. Salud: practique un deporte. Sorpresa: llegará dinero con el que no contaba.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Amor: su actitud refleja que todo le molesta. Cuidado, sus amigos perderán la paciencia. Salud: buen humor y vigor. Sorpresa: un amigo se recupera de un accidente.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Amor: el entusiasmo de su pareja le pondrá incómodo. Déjese llevar y pasará momentos agradables. Salud: su piel lucirá lozana. Sorpresa: se esclarece un misterio que le desvela.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Amor: en esta semana sentirá que un ciclo ha concluido en la pareja. No tema pero algo cambiará. Salud: beba más agua. Sorpresa: llegará visita con hermosos regalos.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Amor: su alma sensible disfruta de la relación y vuela pero su pareja le bajará a tierra con una exigencia. Salud: molestias en los ojos. Sorpresa: intuirá errores que nadie pudo detectar.