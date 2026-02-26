Resumen
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero.
- Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes acerca de su proyecto o negocio.
- Amor: conocerá a alguien que se convertirá en una compañía que deseará sea permanente.
- Trabajo y negocios: un trabajo o proyecto será bien considerado pero dirá que es tarea de equipo.
- Amor: descubrirá que su pareja no ignora historias de su pasado porque lo hará notar.
- Trabajo y negocios: aunque tenga razón, podría cometer errores e indicar rumbos poco confiables.
- Amor: al cambiar rutinas agobiantes, descubrirá a alguien que le llega al corazón.
- Trabajo y negocios: al alejarse de gente que critica o limita sus posibilidades de éxito, todo mejorará.
- Amor: un reproche o crítica dolerá pero mostrará coraje al aceptar que habla de más.
- Trabajo y negocios: gastos excesivos y escaso control serán una mala señal, pero alguien colaborará.
- Amor: el diálogo sincero suavizará las asperezas y disipará la tensión que daña la armonía.
- Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasan los éxitos pero un cambio oportuno será de ayuda.
- Amor: la incertidumbre quedará atrás y dará paso a sucesivos momentos de seducción.
- Trabajo y negocios: romperá con esquemas obsoletos que impiden el camino del progreso.
- Amor: una reiterada discusión demostrará que una vieja herida aún no ha sanado.
- Trabajo y negocios: resolverá temas pendientes con ideas que se convertirán en modelo a seguir.
- Amor: hará bien en escuchar a su pareja o surgirá un conflicto que será difícil de cerrar.
- Trabajo y negocios: una repentina ventaja hará que obtenga resultados positivos con beneficios.
- Amor: surgirán momentos de mutuo placer en la pareja que preparan para una nueva etapa.
- Trabajo y negocios: resolverá trabas en trámites o proyectos y la actividad será estable.
- Amor: tomará iniciativas que causarán asombro pero provocarán amables momentos.
- Trabajo y negocios: con medidas propicias podrá explorar negocios, trabajos o proyectos nuevos.
- Amor: una vivencia romántica logrará disipar las señales de aislamiento y se enamora.
- Trabajo y negocios: una traba caerá y el éxito se hará realidad pero cierto ajuste será inevitable.
- Amor: notará que una cita romántica será inolvidable si evita hablar del pasado.
- SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y ACTIVA EN EL AMOR; NUNCA SE INTERESA A MEDIAS, APUESTA A TODO O NADA.
