Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:29

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero.

22:28

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes acerca de su proyecto o negocio. 
  • Amor: conocerá a alguien que se convertirá en una compañía que deseará sea permanente.
22:27

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: un trabajo o proyecto será bien considerado pero dirá que es tarea de equipo. 
  • Amor: descubrirá que su pareja no ignora historias de su pasado porque lo hará notar.
22:26

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: aunque tenga razón, podría cometer errores e indicar rumbos poco confiables.  
  • Amor: al cambiar rutinas agobiantes, descubrirá a alguien que le llega al corazón.
22:26

CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: al alejarse de gente que critica o limita sus posibilidades de éxito, todo mejorará. 
  • Amor: un reproche o crítica dolerá pero mostrará coraje al aceptar que habla de más.
22:25

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: gastos excesivos y escaso control serán una mala señal, pero alguien colaborará. 
  • Amor: el diálogo sincero suavizará las asperezas y disipará la tensión que daña la armonía.
22:22

VIRGO (agosto 23-sept.22)

  • Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasan los éxitos pero un cambio oportuno será de ayuda.
  • Amor: la incertidumbre quedará atrás y dará paso a sucesivos momentos de seducción.
22:21

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

  • Trabajo y negocios: romperá con esquemas obsoletos que impiden el camino del progreso. 
  • Amor: una reiterada discusión demostrará que una vieja herida aún no ha sanado.
22:20

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

  • Trabajo y negocios: resolverá temas pendientes con ideas que se convertirán en modelo a seguir. 
  • Amor: hará bien en escuchar a su pareja o surgirá un conflicto que será difícil de cerrar.
22:20

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

  • Trabajo y negocios: una repentina ventaja hará que obtenga resultados positivos con beneficios.
  •  Amor: surgirán momentos de mutuo placer en la pareja que preparan para una nueva etapa.
22:18

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: resolverá trabas en trámites o proyectos y la actividad será estable. 
  • Amor: tomará iniciativas que causarán asombro pero provocarán amables momentos.
22:17

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: con medidas propicias podrá explorar negocios, trabajos o proyectos nuevos. 
  • Amor: una vivencia romántica logrará disipar las señales de aislamiento y se enamora.
22:16

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: una traba caerá y el éxito se hará realidad pero cierto ajuste será inevitable. 
  • Amor: notará que una cita romántica será inolvidable si evita hablar del pasado.
22:15
  • SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y ACTIVA EN EL AMOR; NUNCA SE INTERESA A MEDIAS, APUESTA A TODO O NADA.
22:14

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 27 de febrero?

Revisa aquí el horóscopo del jueves 26 de febrero