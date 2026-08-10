22:23
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: un proyecto se postergará por asuntos ajenos pero los superará con carácter.
- • Amor: aunque se resista, el diálogo será lo que armonice los momentos de la pareja.
22:23
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: llegarán visitantes con negocios o proyectos nuevos; se interesará con cautela.
- • Amor: si deja de lado la obstinación, destrabará el camino que profundiza el romance.
22:22
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: tendrá una reunión en la que habrá un productivo intercambio de opiniones.
- • Amor: los sentimientos tendrán que ser expresados y la relación comenzará a crecer.
22:22
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: su entorno comprenderá cuál es su meta y el camino para llegar con éxito.
- • Amor: tendrá pequeñas atenciones que lograrán que obtenga una sonrisa de alguien distante.
22:21
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: su liderazgo podría ser desafiado pero su entorno lo elegirá para seguir adelante.
- • Amor: un entredicho familiar le fastidiará, pero convencerá a su pareja de hacer un viaje.
22:20
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: descubrirá que posee una habilidad para negociar que muchos envidiarán.
- • Amor: si está sin compromiso, alguien se acercará con una intención romántica.
22:20
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: dejará de lado las metas de los demás y se concentrará en tener éxito.
- • Amor: su fuerte encanto será percibido como impactante y alguien del entorno se acercará.
22:19
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: resolverá situaciones difíciles mientras algunos no ayudan en nada.
- • Amor: un encuentro fortuito pasará a ser amoroso en el momento menos imaginado.
22:19
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: una meta dejará de estar a su alcance pero verá que hay otras.
- • Amor: surgirá una actitud irritante en la relación y querrá que se aclare de inmediato.
22:18
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: el cumplimiento de las metas despertará numerosos elogios.
- • Amor: alguien con el que tuvo una relación efímera se presentará para sanar heridas.
22:18
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: alguien del entorno cometerá un error que podría arriesgar un proyecto.
- • Amor: un momento de indecisión podría causar un malentendido y posibles discusiones.
22:17
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: una circunstancia positiva generará otros desafíos y mejores ingresos.
- • Amor: elegirá no estar en medio de rencillas familiares; querrá estar con una bella persona.
22:16
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENTIMENTAL Y CURIOSA. SE ESFUERZA POR MANTENER LA CALIDEZ MUTUA.
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