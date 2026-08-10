Por Redacción EC
22:23
  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: un proyecto se postergará por asuntos ajenos pero los superará con carácter.
  • Amor: aunque se resista, el diálogo será lo que armonice los momentos de la pareja.
22:23
  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: llegarán visitantes con negocios o proyectos nuevos; se interesará con cautela.
  • Amor: si deja de lado la obstinación, destrabará el camino que profundiza el romance.
22:22
  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: tendrá una reunión en la que habrá un productivo intercambio de opiniones.
  • Amor: los sentimientos tendrán que ser expresados y la relación comenzará a crecer.
22:22
  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • •  Trabajo y negocios: su entorno comprenderá cuál es su meta y el camino para llegar con éxito.
  • •  Amor: tendrá pequeñas atenciones que lograrán que obtenga una sonrisa de alguien distante.
22:21
  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: su liderazgo podría ser desafiado pero su entorno lo elegirá para seguir adelante.
  • Amor: un entredicho familiar le fastidiará, pero convencerá a su pareja de hacer un viaje.
22:20
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: descubrirá que posee una habilidad para negociar que muchos envidiarán.
  • Amor: si está sin compromiso, alguien se acercará con una intención romántica.
22:20
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: dejará de lado las metas de los demás y se concentrará en tener éxito.
  • Amor: su fuerte encanto será percibido como impactante y alguien del entorno se acercará.
22:19
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • • Trabajo y negocios: resolverá situaciones difíciles mientras algunos no ayudan en nada.
  • • Amor: un encuentro fortuito pasará a ser amoroso en el momento menos imaginado.
22:19
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: una meta dejará de estar a su alcance pero verá que hay otras.
  • Amor: surgirá una actitud irritante en la relación y querrá que se aclare de inmediato.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • • Trabajo y negocios: el cumplimiento de las metas despertará numerosos elogios.
  • • Amor: alguien con el que tuvo una relación efímera se presentará para sanar heridas.
22:18
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: alguien del entorno cometerá un error que podría arriesgar un proyecto.
  • Amor: un momento de indecisión podría causar un malentendido y posibles discusiones.
22:17
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: una circunstancia positiva generará otros desafíos y mejores ingresos.
  • Amor: elegirá no estar en medio de rencillas familiares; querrá estar con una bella persona.
22:16
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENTIMENTAL Y CURIOSA. SE ESFUERZA POR MANTENER LA CALIDEZ MUTUA.
22:16

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 10 de agosto?

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