Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, martes 14 de octubre.

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: los trabajos tendrán atrasos, pero las metas se cumplirán; necesidad de reformas.
  • Amor: se concretará un momento romántico con la persona menos imaginada. 
TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: propicio impulsar los proyectos estancados. Iniciará reparaciones o mudanzas. 
  • Amor: las cosas están tranquilas, pero se avecinan cambios drásticos en la pareja.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: será inteligente no discutir con los colegas. Momento favorable para los cambios. 
  • Amor: menos palabras y más atenciones mejorarán una relación con problemas.
CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: indicios de prosperidad mejorarán los proyectos y traerán beneficios. 
  • Amor: los asuntos familiares ocuparán demasiado espacio, pero pondrá límites. 
LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: un nuevo proyecto será ventajoso porque hará que gaste menos; éxito resonante. 
  • Amor: un comentario lastimará a su pareja, pero estará atento y tendrá una atención.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: conseguirá una información clave que favorecerá el proyecto. 
  • Amor: preguntas casuales y malas respuestas crearán una discusión que podría escalar.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: tecnologías nuevas reforzarán su habilidad para tener éxito. 
  • Amor: con pequeñas atenciones superará momentos que parecían insuperables.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: encarará toda la variedad de tareas que el entorno desatiende. 
  • Amor: momento de la pareja que ya no necesita nuevas promesas sino concreciones.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: un proyecto parecerá imposible, pero le hallará lo positivo.  
  • Amor: la persona que le desvela estará cerca y se dará un simpático encuentro. 
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: no será momento de un bajo perfil, sino que necesita sobresalir.  
  • Amor: se animará a expresar sentimientos guardados y los volcará en la intimidad.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: revertirá los problemas que obstruyen su camino al éxito. Llegará ayuda.  
  • Amor: un lugar soñado hará que vuelva en el tiempo hacia aquellos momentos felices. 
PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: dejará de lado un proyecto que ya no le da satisfacción. Surgirá algo nuevo.
  • Amor: se avecinan momentos en el que la idea de mayor compromiso ocupa las charlas.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIRECTA Y EJECUTIVA. DEJA LOS DETALLES A ESPECIALISTAS DE CONFIANZA.

