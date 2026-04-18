Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
20:46

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Amor : con el ánimo optimista, estará listo para una nueva relación o para reconciliarse en la pareja.
  • Salud : se calmarán sus nervios.
  • Sorpresa : situación ambigua.
20:46

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Amor : le pedirán que demuestre su generosidad, pero tendrá que poner límites; luego se lo agradecerán.
  • Salud : evitará un mal hábito.
  • Sorpresa : secreto revelado.
20:45

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Amor : se concentra en la persona que más le atrae y todo puede pasar. Se avecina una nueva relación.
  • Salud : una dolencia se aliviará.
  • Sorpresa : elogio desmedido.
20:44

CANCER (junio 22-julio 22)

  • Amor : un encuentro fortuito estimulará la charla y descubrirá agradable afinidad; posible romance.
  • Salud : necesitará un descanso.
  • Sorpresa : hallazgo en la calle.
20:44

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Amor : momento para pasar a esa etapa que muestra la madurez de la pareja para tomar decisiones.
  • Salud : la vitalidad estará a pleno.
  • Sorpresa : reencuentro inolvidable.
20:43

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Amor : si insiste en criticar, provocará discusiones que pondrán la relación en riesgo.
  • Salud : un estudio estará bien.
  • Sorpresa : inesperado beneficio.
20:42

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Amor : logrará transmitir sentimientos profundos y la pareja tendrá mayor felicidad.
  • Salud : una terapia no ayudará.
  • Sorpresa : respuesta intempestiva.
20:42

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Amor : expresará sentimientos reprimidos y agradará a su entorno. Alguien se acercará.
  • Salud : duerme bien y se repone.
  • Sorpresa : brillante liderazgo.
20:41

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Amor : surgirán malentendidos que le hacen sufrir pero todo volverá a la armonía.
  • Salud : retomará el entrenamiento.
  • Sorpresa : un amigo se enojará.
20:39

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Amor : una nueva relación crecerá en cuanto comience a cerrar heridas del pasado.
  • Salud : necesita una dieta natural.
  • Sorpresa : decisión excelente.
20:38

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Amor : una relación que parece no tener futuro le sorprenderá; pronto verá señales de calidez.
  • Salud : el buen humor será sanador.
  • Sorpresa : hallará lo que necesita.
20:36

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Amor : sucesión de momentos felices y comunicación plena. La estabilidad aumentará la armonía.
  • Salud : un chequeo será oportuno.
  • Sorpresa : llega dinero extra.
20:34
  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERIORMENTE UN
  • POCO ALOCADA Y CON TENDENCIA A ACTUAR IMPULSIVAMENTE.
20:34

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