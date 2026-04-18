Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
20:46
- Amor : con el ánimo optimista, estará listo para una nueva relación o para reconciliarse en la pareja.
- Salud : se calmarán sus nervios.
- Sorpresa : situación ambigua.
20:46
- Amor : le pedirán que demuestre su generosidad, pero tendrá que poner límites; luego se lo agradecerán.
- Salud : evitará un mal hábito.
- Sorpresa : secreto revelado.
20:45
- Amor : se concentra en la persona que más le atrae y todo puede pasar. Se avecina una nueva relación.
- Salud : una dolencia se aliviará.
- Sorpresa : elogio desmedido.
20:44
- Amor : un encuentro fortuito estimulará la charla y descubrirá agradable afinidad; posible romance.
- Salud : necesitará un descanso.
- Sorpresa : hallazgo en la calle.
20:44
- Amor : momento para pasar a esa etapa que muestra la madurez de la pareja para tomar decisiones.
- Salud : la vitalidad estará a pleno.
- Sorpresa : reencuentro inolvidable.
20:43
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Amor : si insiste en criticar, provocará discusiones que pondrán la relación en riesgo.
- Salud : un estudio estará bien.
- Sorpresa : inesperado beneficio.
20:42
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Amor : logrará transmitir sentimientos profundos y la pareja tendrá mayor felicidad.
- Salud : una terapia no ayudará.
- Sorpresa : respuesta intempestiva.
20:42
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Amor : expresará sentimientos reprimidos y agradará a su entorno. Alguien se acercará.
- Salud : duerme bien y se repone.
- Sorpresa : brillante liderazgo.
20:41
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Amor : surgirán malentendidos que le hacen sufrir pero todo volverá a la armonía.
- Salud : retomará el entrenamiento.
- Sorpresa : un amigo se enojará.
20:39
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Amor : una nueva relación crecerá en cuanto comience a cerrar heridas del pasado.
- Salud : necesita una dieta natural.
- Sorpresa : decisión excelente.
20:38
- Amor : una relación que parece no tener futuro le sorprenderá; pronto verá señales de calidez.
- Salud : el buen humor será sanador.
- Sorpresa : hallará lo que necesita.
20:36
- Amor : sucesión de momentos felices y comunicación plena. La estabilidad aumentará la armonía.
- Salud : un chequeo será oportuno.
- Sorpresa : llega dinero extra.
20:34
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTERIORMENTE UN
- POCO ALOCADA Y CON TENDENCIA A ACTUAR IMPULSIVAMENTE.
20:34
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