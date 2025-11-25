Redacción EC
ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: su actitud de que puede con todo, causará discordia en el entorno; lo escuchará.

Amor: una muy agradable atención de su pareja le conmoverá y querrá retribuirle.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: surgirán demoras por elementos faltantes o ausencias inesperadas. Tendrá ayuda.

Amor: será positivo para la pareja hacer actividades en común para madurar.

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: su capacidad para atender varios temas a la vez, resolverá problemas.

Amor: surgirán compromisos que podrían afectar momentos de diversión de la pareja.

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos que podrían afectar la solución de un asunto.

Amor: recibirá un gesto adusto como respuesta pero pedirá respeto a su alma sensible.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: tomará con interés un asunto que cierto colega resolverá con una buena idea.

Amor: desplegará su pleno encanto y será imposible de resistir para cierta persona.

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: su carácter analítico será desafiado cuando una idea audaz tenga éxito.

Amor: si deja de lado la timidez, verá al otro tal como es, no con los rasgos ideales.

LIBRA (septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: inicia etapa próspera que traerá beneficios pero con inevitables cambios.

Amor: las emociones en la pareja serán positivas y permitirán agradables vivencias.

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: tomará el liderazgo de las tareas y podrá obtener el mejor rendimiento.

Amor: su deseo de romance hallará una barrera en una persona muy tímida.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: las dificultades se superarán a fuerza de iniciativas inteligentes.

Amor: una actitud de su pareja podría causar desencanto pero será una confusión.

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: señales de abundancia llenarán de entusiasmo al entorno.

Amor: los roces o rigideces serán superados porque se avecina un fuerte romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: nuevos formatos o cambios en los proyectos comenzarán a ser exitosos.

Amor: el encanto de alguien resultará irresistible y un romance iniciará de inmediato.

PISCIS (febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: comenzará etapa de crecimiento en su empleo y un ascenso estará en lo posible.

Amor: surgirán risas cómplices en la pareja por compartir secretos graciosos de otros.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESCONFIADA Y ORGULLOSA. LE GUSTA QUE SE HABLE BIEN DE SUS CUALIDADES.

