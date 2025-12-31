ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: resolverá los balances que desvelan a su entorno y una meta se concreta.
Amor: en un encuentro, conocerá a su alma gemela y un romance podría comenzar.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: logrará más cooperación de lo habitual y las metas estarán a su alcance.
Amor: una confusión le dará gracia a una cita accidentada, pero todo terminará bien.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: llegan colegas que apoyan su idea y los problemas comienzan a resolverse.
Amor: será buena idea dejar de discutir por todo y concentrarse en lo que une.
CÁNCER (22 junio a 23 julio)
Trabajo y negocios: noticias alentadoras sobre un negocio nuevo le llenarán de entusiasmo.
Amor: momento para dejar de ocultarse tras su coraza y la armonía creará fuerte calidez.
LEO (24 julio a 23 agosto)
Trabajo y negocios: una reunión productiva le permitirá lograr contactos para su proyecto.
Amor: su fuerte carácter disipará las tensiones y ayudará a que la pareja se exprese.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: se avecinan situaciones complicadas pero las superará holgadamente.
Amor: la seguridad de la pareja será el remanso necesario para recuperar energía.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: la timidez le jugará en contra con cierta gente, pero las convencerá.
Amor: su irresistible encanto atraerá a una bella persona. Posible romance.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: su entorno querrá convencerle de algo con argumentos endebles.
Amor: un amigo le presentará a la persona que hasta ahora resulta un amor imposible.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: llegará gente nueva y será la oportunidad para capacitarla.
Amor: le faltará atrevimiento por una mala experiencia, pero la superará con afecto.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero algo no termina de cerrar.
Amor: las personas entrometidas no tendrán lugar en las cercanías de la pareja.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: un viejo proyecto será el inicio del camino de éxito y habrá beneficios.
Amor: en un encuentro fortuito conocerá a la persona que será su nueva relación.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: llegan datos nuevos que obligarán a hacer cambios sobre la marcha.
Amor: se avecina el momento en el que se revela la identidad de su admirador secreto.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ANALÍTICA Y RIGUROSA PERO LOS TEMAS ESPIRITUALES LE PROVOCAN CIERTA CURIOSIDAD.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 1 de enero?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 1 de enero?
• Revisa aquí el horóscopo del miércoles 31 de diciembre