Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco.
Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre.
- Trabajo y negocios: alguna demora podría cambiar los planes, pero un evento traerá bonanza.
- Amor: aunque haya alguna torpeza, una cita ansiada resultará mejor de lo esperado.
- Trabajo y negocios: cumplirá con una obligación difícil de cumplir y los beneficios traerán alivio.
- Amor: su fuerte encanto hará que alguien quiera estar a su lado; nueva relación.
- Trabajo y negocios: resolverá una dificultad con inteligencia y una cuota de buena suerte.
- Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una persona con la que tendrá inmediata afinidad.
- Trabajo y negocios: personas influyentes destacarán su capacidad para generar buenos trabajos.
- Amor: actitudes en la pareja le harán comprender que le reclaman mayor atención.
- Trabajo y negocios: gente que no ayuda inventará excusas para ignorar las metas pero lo impedirá.
- Amor: su carácter resultará atractivo para alguien que se convertirá en su alma gemela.
- Trabajo y negocios: el entorno entenderá que debe ser más cooperativo y el proyecto crecerá.
- Amor: sus críticas lastimarán los sentimientos de alguien que le admira en secreto.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
- Trabajo y negocios: su habilidad para equilibrar las cosas y ganar asombrará a todos.
- Amor: descubrirá que una ex pareja insiste en mantener una actitud maliciosa.
ESCORPIO (octubre23-noviembre22)
- Trabajo y negocios: buenas noticias sobre proyectos postergados, el suyo se retomará.
- Amor: alguien le presentará a una persona encantadora; será amor a primera vista.
SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)
- Trabajo y negocios: una falla en la comunicación podría provocar alguna disputa.
- Amor: la pareja se alejará de los entrometidos si quieren preservar la armonía.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)
- Trabajo y negocios: tendrá un mayor protagonismo en el negocio y el entorno festejará.
- Amor: una ayuda fortuita en temas del corazón le hará ver las cosas tal como son.
- Trabajo y negocios: oportunidad para un viaje de negocios que dejará una buena recompensa.
- Amor: una relación desgastada mejorará si visitan un lugar que invita a la calidez.
- Trabajo y negocios: una tarea resultará exigente pero su intuición le guiará hacia el éxito.
- Amor: junto a una bella persona, el fuego contenido por mucho tiempo, se encenderá.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: COMPETITIVA Y EFICIENTE. PREFIERE HACER Y EJECUTAR ANTES QUE HABLAR.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 14 de noviembre?
