Redacción EC
Redacción EC
21:54

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco.

Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoyviernes 14 de noviembre.

21:52

ARIES (21 marzo a 20 abril)

  • Trabajo y negocios: alguna demora podría cambiar los planes, pero un evento traerá bonanza. 

  • Amor: aunque haya alguna torpeza, una cita ansiada resultará mejor de lo esperado.
21:51

TAURO (abril21-mayo20)

  • Trabajo y negocios: cumplirá con una obligación difícil de cumplir y los beneficios traerán alivio.

 

  • Amor: su fuerte encanto hará que alguien quiera estar a su lado; nueva relación.
21:49

GEMINIS (mayo21-junio21)

  • Trabajo y negocios: resolverá una dificultad con inteligencia y una cuota de buena suerte. 

  • Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una persona con la que tendrá inmediata afinidad.
21:47

CANCER (junio22-julio23)

  • Trabajo y negocios: personas influyentes destacarán su capacidad para generar buenos trabajos. 
  • Amor: actitudes en la pareja le harán comprender que le reclaman mayor atención.  
21:43

LEO (julio24-agosto23)

  • Trabajo y negocios: gente que no ayuda inventará excusas para ignorar las metas pero lo impedirá. 

  • Amor: su carácter resultará atractivo para alguien que se convertirá en su alma gemela. 
21:41

VIRGO (agosto24-septiembre23)

  • Trabajo y negocios: el entorno entenderá que debe ser más cooperativo y el proyecto crecerá. 

  • Amor: sus críticas lastimarán los sentimientos de alguien que le admira en secreto.
21:40

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: su habilidad para equilibrar las cosas y ganar asombrará a todos. 

  • Amor: descubrirá que una ex pareja insiste en mantener una actitud maliciosa.
21:39

ESCORPIO (octubre23-noviembre22)

  • Trabajo y negocios: buenas noticias sobre proyectos postergados, el suyo se retomará. 

  • Amor: alguien le presentará a una persona encantadora; será amor a primera vista. 
21:37

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)

  • Trabajo y negocios: una falla en la comunicación podría provocar alguna disputa. 

  • Amor: la pareja se alejará de los entrometidos si quieren preservar la armonía.
21:36

CAPRICORNIO (diciembre22-enero20)

  • Trabajo y negocios: tendrá un mayor protagonismo en el negocio y el entorno festejará. 

  • Amor: una ayuda fortuita en temas del corazón le hará ver las cosas tal como son.
21:35

ACUARIO (enero21-febrero19)

  • Trabajo y negocios: oportunidad para un viaje de negocios que dejará una buena recompensa.

 

  • Amor: una relación desgastada mejorará si visitan un lugar que invita a la calidez.
21:29

PISCIS (febrero20-marzo20)

  • Trabajo y negocios: una tarea resultará exigente pero su intuición le guiará hacia el éxito. 

  • Amor: junto a una bella persona, el fuego contenido por mucho tiempo, se encenderá.
21:27

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: COMPETITIVA Y EFICIENTE. PREFIERE HACER Y EJECUTAR ANTES QUE HABLAR.

21:26

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, viernes 14 de noviembre?

Revisa aquí el horóscopo del jueves 13 de noviembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC