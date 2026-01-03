Redacción EC
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, domingo 4 de enero.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

  • Amor: cierta falta de conexión creará malentendidos pero habrá una manera de superarlo.
  • Salud: nervios bajo control.
  • Sorpresa: compra genial
TAURO (21 abril a 20 mayo)

  • Amor: insistirá en que no existen los problemas, pero ellos provocarán altibajos en la pareja.
  • Salud: se disipa un dolor crónico.
  • Sorpresa: alguien revelará secretos.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

  • Amor: tendrá la imaginación para hacer los cambios necesarios para estar mejor en la pareja.
  • Salud: necesario cuidar su piel.
  • Sorpresa: se impone una verdad.
CANCER (22 junio a 23 julio)

  • Amor: su timidez se disipará cuando reciba una invitación; será hermoso, no se arrepentirá.
  • Salud: molestias en la cadera.
  • Sorpresa: mito derribado.
LEO (24 julio a 23 agosto)

  • Amor: tomará una decisión que provocará actitudes contradictorias que crearán caminos nuevos.
  • Salud: conviene evitar los esfuerzos.
  • Sorpresa: graciosa confusión.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

  • Amor: momento propicio para las relaciones nuevas o alcanzar una ansiada reconciliación.
  • Salud: dejará un hábito pernicioso.
  • Sorpresa: requerimiento insólito.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

  • Amor: llega un momento en el que las muestras de afecto en la relación, no alcanzan.
  • Salud: iniciará una dieta sana.
  • Sorpresa: una imagen dirá más que las palabras.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

  • Amor: luego de mucho insistir, la persona más deseada notará su presencia.
  • Salud: cierta alergia desaparecerá.
  • Sorpresa: comentario desubicado.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

  • Amor: cierto desencanto comenzará a percibirse, pero su encanto hará el milagro.
  • Salud: momento de bienestar.
  • Sorpresa: alguien se destacará.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

  • Amor: alguien tendrá una actitud proactiva en los lazos personales y le agradará. 
  • Salud: descansará sin problemas.
  • Sorpresa: incidente revelador.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

  • Amor: un romance se avecina pero no se dará cuenta hasta último momento y será inolvidable.
  • Salud: ayunar le hará bien.
  • Sorpresa: única oportunidad.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

  • Amor: si no atiende lo que su pareja dice, habrá problemas, pero cuando escuche, será revelador.
  • Salud: menos azúcar, mejor.
  • Sorpresa: cambios drásticos.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY DIVERTIDA. LE GUSTA HACER BROMAS A LOS DEMÁS PERO EVITA RECIBIRLAS.

