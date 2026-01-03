21:43
- Amor: cierta falta de conexión creará malentendidos pero habrá una manera de superarlo.
- Salud: nervios bajo control.
- Sorpresa: compra genial
- Amor: insistirá en que no existen los problemas, pero ellos provocarán altibajos en la pareja.
- Salud: se disipa un dolor crónico.
- Sorpresa: alguien revelará secretos.
- Amor: tendrá la imaginación para hacer los cambios necesarios para estar mejor en la pareja.
- Salud: necesario cuidar su piel.
- Sorpresa: se impone una verdad.
- Amor: su timidez se disipará cuando reciba una invitación; será hermoso, no se arrepentirá.
- Salud: molestias en la cadera.
- Sorpresa: mito derribado.
- Amor: tomará una decisión que provocará actitudes contradictorias que crearán caminos nuevos.
- Salud: conviene evitar los esfuerzos.
- Sorpresa: graciosa confusión.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
- Amor: momento propicio para las relaciones nuevas o alcanzar una ansiada reconciliación.
- Salud: dejará un hábito pernicioso.
- Sorpresa: requerimiento insólito.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
- Amor: llega un momento en el que las muestras de afecto en la relación, no alcanzan.
- Salud: iniciará una dieta sana.
- Sorpresa: una imagen dirá más que las palabras.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
- Amor: luego de mucho insistir, la persona más deseada notará su presencia.
- Salud: cierta alergia desaparecerá.
- Sorpresa: comentario desubicado.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
- Amor: cierto desencanto comenzará a percibirse, pero su encanto hará el milagro.
- Salud: momento de bienestar.
- Sorpresa: alguien se destacará.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
- Amor: alguien tendrá una actitud proactiva en los lazos personales y le agradará.
- Salud: descansará sin problemas.
- Sorpresa: incidente revelador.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Amor: un romance se avecina pero no se dará cuenta hasta último momento y será inolvidable.
- Salud: ayunar le hará bien.
- Sorpresa: única oportunidad.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Amor: si no atiende lo que su pareja dice, habrá problemas, pero cuando escuche, será revelador.
- Salud: menos azúcar, mejor.
- Sorpresa: cambios drásticos.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY DIVERTIDA. LE GUSTA HACER BROMAS A LOS DEMÁS PERO EVITA RECIBIRLAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor. ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 4 de enero?
