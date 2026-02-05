Horóscopo según tú signo: conoce que dicen las estrellas para este viernes 6 de febrero

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del viernes 6 de febrero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
21:43

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero.

21:42

ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas, pero se manejará con cautela y podrá resolverlas. 
  • Amor: le invitarán a la cita más ansiada la que derivará en un romance inolvidable.
21:41

TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Trabajo y negocios: su proyecto será bien evaluado y su potencial irá más allá de las circunstancias. 
  • Amor: en la pareja se planteará la necesidad de salir de la rutina y surgirán cambios.
21:41

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Trabajo y negocios: alguna discusión le pondrá en alerta sobre la calidad de un nuevo proyecto. 
  • Amor: recibirá una muestra de afecto que le llena de entusiasmo para relacionarse. 
21:40

CANCER (junio 22-julio 22)

  • Trabajo y negocios: momento favorable para destacarse en su emprendimiento y fluirá bien. 
  • Amor: una actitud proactiva en la pareja será buena idea. Se animará a hacer cambios.
21:38

LEO (julio 23-agosto 22)

  • Trabajo y negocios: llegarán novedades que facilitan los negocios pero será inteligente no precipitarse. 
  • Amor: en la pareja habrá sugerencias que podrían afectar su apacible mundo.
21:38

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Trabajo y negocios: comenzarán a surgir roces con aquellos que hacen las cosas a su manera. 
  • Amor: una relación que considera discutible se prolonga y eso solo creará problemas.
21:36

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Trabajo y negocios: gente influyente le insistirá para que participe en un proyecto audaz. 
  • Amor: los cambios que se darán en la pareja crearán conflicto. Conviene volver a dialogar. 
21:31

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: un asunto pendiente revelará un problema que otros eludieron. 
  • Amor: atraerá a varias personas de su entorno porque su encanto estará irresistible.
21:30

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Trabajo y negocios: surgirá un negocio que promete esfuerzo y ganancias discretas. 
  • Amor: las pequeñas atenciones en la pareja permitirán reforzar una dulce intimidad. 
21:28

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

  • Trabajo y negocios: se conectará con las personas indicadas que facilitarán su carrera. 
  • Amor: si hace juicios rápidos en la pareja, el buen humor quedará afectado, atención.
21:28

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: una atinada sugerencia le conducirá al éxito en un proyecto complicado. 
  • Amor: se avecina intenso romance con la persona menos pensada; agradable sorpresa.
21:26

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: comenzará a incomodarle el cariz de cierto negocio pero podrá adaptarse. 
  • Amor: verá la relación como un refugio pero un episodio le obligará a mostrarse.
21:25

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE QUE TRATA A LOS DEMÁS CON DISTANCIA. UTILIZA SU FUERZA CON PRUDENCIA.

21:24

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿ Qué dice tu signo hoy, viernes 6 de febrero?

