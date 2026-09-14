22:04
- ARIES (marzo 21-abril 20)
-
- • Trabajo y negocios: se avecina reunión en la que será evidente su talento para liderar proyectos.
- • Amor: demasiada actitud impulsiva alterará la armonía en la pareja pero la recuperará.
22:03
- TAURO (abril 21-mayo 20)
-
- • Trabajo y negocios: mostrará habilidad para prevenir riesgos innecesarios y conservar la excelencia.
- • Amor: su afán por agradar aumentará ante alguien que se maneja con encanto.
22:03
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
-
- • Trabajo y negocios: iniciativas positivas mostrarán resultados exitosos que renovarán los planes.
- • Amor: la comunicación será fluida y facilitará resolver las trabas que afectan la calidez.
22:02
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
-
- • Trabajo y negocios: colegas bien capacitados serán la clave que facilita la mejora material.
- • Amor: será buena idea dejar de lado la indiferencia y considerar cada inquietud de su pareja.
22:01
- LEO (julio 23-agosto 22)
-
- • Trabajo y negocios: el éxito atraerá los beneficios pero también problemas nuevos, pero se adaptará.
- • Amor: le reconocerán su esfuerzo para armonizar temas contradictorios en la relación.
22:01
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
-
- • Trabajo y negocios: un tema accesorio se convertirá en una traba que pronto resolverá.
- • Amor: su carácter reservado pero simpático atraerá a una persona que desea conocer.
22:00
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
-
- • Trabajo y negocios: gente influyente evaluará su trabajo y reconocerán su fuerte liderazgo.
- • Amor: un gesto sutil mostrará su dulce encanto ante cierta persona; momento irresistible.
22:00
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
-
- • Trabajo y negocios: un cambio tomará por sorpresa al entorno pero les explicará su valor.
- • Amor: en un encuentro fortuito descubrirá la intensa afinidad con alguien interesante.
21:59
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
-
- • Trabajo y negocios: compartirá ideas que proponen tomar iniciativas exitosas.
- • Amor: un emotivo encuentro será el inicio de momentos románticos con una persona.
21:58
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
-
- • Trabajo y negocios: comentarios falaces podrían afectar la calidad de un proyecto.
- • Amor: en una reunión improvisada, conocerá a una agradable persona y surgirá romance.
21:58
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
-
- • Trabajo y negocios: estará alerta por posibles extravíos o pérdidas, pero hará bien su tarea.
- • Amor: no distinguirá los deseos de su pareja de los caprichos, pero decidirá hablarlo.
21:53
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
-
- • Trabajo y negocios: comenzará a ver señales de una estabilidad en el trabajo o negocio; todo mejora.
- • Amor: disfrutará de momentos inolvidables en la vida íntima con su alma gemela.
21:53
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONTRARIA A LA SUMISIÓN DE LOS OTROS. AMA LA FORTALEZA DE ESPÍRITU.
21:53
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 15 de setiembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 15 de setiembre?
• Revisa el horóscopo del lunes 14 de setiembre