Horóscopo de hoy lunes 1 de octubre del 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 1 de octubre del 2018.

ARIES

(marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: habrá discusiones con asociados y eso impedirá que se ocupe de asuntos urgentes. Amor: sus gestos cargados de ternura renovarán la armonía que vive la pareja ¡Disfrútela!

TAURO

(abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: por criterios enfrentados, una operación financiera corre riesgos pero no la perderá. Amor: su pareja le dará feliz noticia. Se avecinan cambios que le llenarán de dicha.

GEMINIS

(mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: un ventajoso acuerdo permitirá que su tiempo sea más generador de negocios. Amor: vivencias de plena sensualidad harán crecer la atracción en la intimidad de la pareja.

CANCER

(junio22-julio23)

Trabajo y negocios: obtiene la información que explica la conducta de sus rivales. Ahora podrá vencerles. Amor: un viaje servirá para recrear la vida íntima de la pareja y hacer lindos planes.

LEO

(julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: recibirá una distinción por su habilidad y se confirma su talento de líder en los negocios. Amor: su encanto resultará irresistible para una persona que está en su entorno.

VIRGO

(agosto24-sept.23)

Trabajo y negocios: logros bien meditados se concretan y le dan satisfacción. Sus ingresos crecerán. Amor: una nueva pareja será pródiga en afecto pero le pide algo a lo que no podrá negarse.

LIBRA

(sept.24-octubre 22)

Trabajo y negocios: sentirá especial confianza hoy para dedicarse a actividades que representan desafíos. Amor: llega alguien nuevo y se enamora a primera vista. Vaya con mucha cautela.

ESCORPIO

(oct.23-nov22)

Trabajo y negocios: óptimas noticias contrarrestan otras que anuncian una segura pérdida. El escenario es otro. Amor: hallará claridad para disipar el temor de su pareja y llegarle al corazón.

SAGITARIO

(nov23-dic21)

Trabajo y negocios: diferencia por dinero provocará una disputa que arriesga los negocios que se inician. Amor: conviene escuchar más a su pareja ó pondrá la relación al borde de la ruptura.

CAPRICORNIO

(dic22-ene20)

Trabajo y negocios: una reunión accidentada alterará sus nervios pero le servirá para ver quién es quién. Amor: revertirá una caprichosa actitud de su pareja y la armonía podrá recuperarse.

ACUARIO

(ene21-feb19)

Trabajo y negocios: problemas reiterados con personas que se aíslan y no se adaptan al trabajo en equipo. Amor: está sensible, por eso su pareja parece que habla demasiado; vamos, no es para tanto.

PISCIS

(feb20-marzo20)

Trabajo y negocios: habrá diferencias en negocio iniciado con amigos. La experiencia le servirá para aprender. Amor: derribará con tierna paciencia la valla que su pareja levanta por capricho.