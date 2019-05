Horóscopo de hoy lunes 13 de mayo del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 13 de mayo del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: todo fluye rápido a su favor. Hace las cosas tomando riesgos y supera obstáculos. Amor: recupera la armonía en la pareja pero si se compromete con sinceridad, todo mejorará.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: una respuesta se demora y eso altera sus nervios. Pronto habrá una solución. Amor: aplicar premios y castigos en la pareja no servirán. Conviene escuchar y atender cada pedido.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: resolverá un asunto que le acarrea fastidio. Sus habilidades serán tomadas como modelo. Amor: desatará su imaginación para renovar cada encuentro íntimo. Le amarán.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: mejor esperar y no precipitarse. Las soluciones no llegan; conviene hacer una pausa. Amor: una palabra dura derribará su mundo sensible. Calma, ya verá que es necesario.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Trabajo y noticias: el vértigo de los negocios hará que descuide sus propios tiempos. La oportunidad llega. Amor: una decisión le atemoriza pero el compromiso será favorable, no tenga miedo.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y noticias: la rutina diaria parece perfecta pero pronto sentirá el tedio. Revisa proyectos. Amor: su pareja le hará duras críticas. Hallará la respuesta adecuada a un viejo interrogante.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: se presenta un camino alternativo muy conveniente. Su entorno cooperará. Amor: estará distante pero con la mente en los problemas de pareja; habrá que actuar.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Trabajo y negocios: cambio de planes. Su intuición le indica que un nuevo rumbo será exitoso. Amor: surgirá una fuerte tormenta emocional pero su ánimo estará equilibrado.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Trabajo y negocios: el día es favorable para negocios nuevos y tareas de precisión. Amor: disipará la rutina expresando sentimientos que llevarán el romance hacia la madurez.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: una propuesta le seduce porque con ella su equipo se lucirá en los negocios. Amor: conviene evitar discusiones y cuidar a su pareja de la malicia ajena.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: posterga una decisión y los obstáculos crecen. Su idea será resistida. Paciencia. Amor: privilegia la seducción en la intimidad antes que reuniones llenas de gente ruidosa.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: prueba alternativas nuevas para dinamizar los negocios. Busque mejores aliados. Amor: las palabras complican antes de aclarar las cosas. Si se expresa con gestos, todo cambiará.