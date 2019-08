Horóscopo de hoy lunes 19 de agosto del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 19 de agosto del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: éxitos en lo económico, un esfuerzo da resultados y por fin puede empezar a disfrutarlo. Amor: creatividad que se pone de manifiesto y ayuda a recrear su mundo afectivo.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: mucho de lo que estaba pendiente empieza a moverse ahora y da lugar a nuevos proyectos. Amor: surgen ideas rígidas que no le permiten evolucionar, acepte lo nuevo.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: percibirá claramente quiénes son las personas que no le permiten crecer; tome sus recaudos. Amor: en pareja, no le dé tanta importancia a cosas que no la tienen, concéntrese.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: supera los desafíos y las exigencias de su trabajo actual y obtiene mejores ganancias. Amor: cede en sus expectativas y su pareja comienza a hacer cambios que ya no esperaba.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Trabajo y negocios: se resuelven asuntos que estaban pendientes para cada día y por fin se encaminan y le da alivio. Amor: un presente llega en el momento más inesperado y refleja una gran gratitud.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: grandes perspectivas de crecimiento en un lugar de trabajo en el que eso parecía imposible. Amor: disfruta un encuentro con amigos donde predomina la alegría y la confianza.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: éxito en actividades a las que se compromete con toda energía; obtiene gran reconocimiento. Amor: los problemas se disipan, llegan las reconciliaciones y la felicidad es real.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

Trabajo y negocios: alguien volverá a plantearle trabajar sobre uno de sus viejos proyectos que tendrá fuerte vigencia. Amor: está haciendo exigencias a alguien que necesita de su comprensión.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Trabajo y negocios: las relaciones con las personas con las que comparte su trabajo estarán cada vez más firmes. Amor: alguien del pasado insistirá en reflotar una relación que nunca será la misma.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: su nuevo estilo se impondrá en su trabajo y le dará excelentes resultados; todo mejora. Amor: las diferencias de criterio enriquecen la relación y le dan cierto condimento.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Trabajo y negocios: personas que casi no conoce le manifestarán el apoyo que le dará fuerzas para seguir. Amor: no será buena idea aislarse si lo que pretende es una nueva relación.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: la rutina agobiante le darán ganas de tirar todo por la borda pero pronto la situación mejorará. Amor: inicia juegos de seducción con la certeza de construir una relación.