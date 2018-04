Horóscopo de hoy lunes 23 de abril de 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este lunes 23 de abril de 2018.

ARIES

(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: personas con las que ha tenido diferencias admitirán que sus acciones son las correctas. Amor: antes que lo pueda imaginar, se insinuará romance con cierta persona.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el día será propicio para confrontar con alguien que ha cuestionado su actividad. Amor: al cambiar un rasgo personal, la comunicación en la pareja se restablece; felizmente.

GÉMINIS

(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio que parece estancado comienza a florecer. Su estilo de vida cambia. Amor: dulces vivencias con su pareja le ayudarán a valorar aquello que posee su vida interior.

CÁNCER

(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la jornada es perfecta para ordenar asuntos económicos que han causado problemas. Amor: cuando esté en lo mejor de la diversión, llega una ex pareja con intrigas y reclamos.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: lo aconsejable será controlar su carácter: le rodeará gente influyente y muy sensible. Amor: alguien se expresa con ternura y le cautiva; nace un romance inolvidable.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sentirá la necesidad de tomar otro destino, cambiando su empleo. Llegará propuesta. Amor: su fuerte temperamento produce trabas en la pareja; las resolverá si escucha.

LIBRA

(setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para considerar asuntos pendientes; lo mejor será comenzar por casa. Amor: poseerá el ímpetu suficiente para encarar a una persona irresistible.

ESCORPIO

(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios a los que usted se ha resistido desde el inicio. Vea lo positivo. Amor: abre su corazón y aparece una bella persona que le ama con gran sentimiento.

SAGITARIO

(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas estancadas comienzan a funcionar por su persistencia. Las ganancias crecen. Amor: su ternura encenderá el entusiasmo en la pareja; habrá encuentros divertidos.

CAPRICORNIO

(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegarán interesantes noticias. El trabajo bien hecho aumentará su prestigio. Amor: conocerá a una persona a la que puede entregar su confianza y dejar de estar alerta.

ACUARIO

(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: descubrirá que le hace bien revisar los errores con su entorno. Todo mejorará. Amor: el brillo de su charla seductora hará que alguien caiga en su amable red.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su rica intuición captará lo que otros no pueden ver, viendo la misma situación. Amor: una señal de aburrimiento le indicará que su pareja no respeta su alma sensible.