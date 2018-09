Horóscopo de hoy miércoles 12 de septiembre de 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 12 de septiembre de 2018.

ARIES

(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: ¡Cuidado! sus respuestas impulsivas ponen en peligro una negociación delicada. Amor: quiere llamar la atención pero opone distancia. Deje actuar a su fuerte carisma.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: celebran sus ideas pero no consigue llevarlas a la práctica. Llega el socio perfecto. Amor: le cautivará alguien que se muestra sin prejuicios. Se iniciará ardiente romance.

GÉMINIS

(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: situaciones desafortunadas pero las resuelve con métodos audaces. El negocio mejora. Amor: se empecina en no cerrar heridas con una insistente ex pareja; tenga cuidado.

CÁNCER

(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: día propicio para obtener una definición en temas de herencias familiares. Amor: cambio de planes por dudas infundadas. Conviene dialogar con el corazón abierto.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará la decisión correcta en el momento justo. Su audacia le acarrea ganancias. Amor: su pareja espera una definición desde hace tiempo. No lo piense tanto.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: así como le gusta criticar, odia que lo hagan con usted. Como hace las cosas bien, se expone. Amor: todo marcha bien pero falta algo de sensualidad; tenga la valentía de aprender.

LIBRA

(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: no halla relación entre el presupuesto que dispone y la tarea por delante. Mejor, negociar. Amor: no discuta. Conviene no tomar decisiones precipitadas o se volverá en su contra.

ESCORPIO

(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su olfato le dice que uno de sus negocios no será desarrollado. Prepárese a pelear. Amor: no se deslumbra fácilmente pero hoy caerá rendido a los pies de alguien.

SAGITARIO

(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: observa trampas que hacen otros pero su trabajo será impecable y reconocido. Amor: se entrega a un erotismo refinado y disfruta más la intimidad con su pareja.

CAPRICORNIO

(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: recibe interesante propuesta pero sabe que debe contar con mejores contactos. Amor: su pareja le demostrará con hechos simples que su actitud es demasiado conflictiva.

ACUARIO

(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los negocios familiares serán la fuente de conflictos. Mejor, preservar su autonomía. Amor: descubre que siendo espontáneo se acerca más a cierta persona ¡Romance!

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se anticipa a cambios bruscos y evita quedar fuera de competencia. Posición favorable. Amor: su actitud esquiva oculta su fogoso interior; llega alguien que lo descubre.