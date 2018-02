Horóscopo de hoy miércoles 14 de febrero del 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para hoy miércoles 14 de febrero del 2018.

ARIES

(marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios pero muchos de los que le acompañan le abandonarán; esté alerta. Amor: hallará en su camino a una persona que cautiva por su belleza y ánimo divertido.



TAURO

(abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: se asocia a la persona indicada y favorece el surgimiento de un buen negocio. Amor: recupera el afecto perdido y disfruta de una renovada seducción; la pareja crecerá.



GEMINIS

(mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: día propicio para planear viajes de negocios é ilusionarse con negocios excelentes. Amor: el acompañante que desea en secreto se presentará de improviso y sin exigencias.



CANCER

(junio22-julio23)

Trabajo y negocios: el futuro se percibe con optimismo porque los resultados comienzan a ser alentadores. Amor: la situación no es tan grave. Una reconciliación curará las heridas pasadas.



LEO

(julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: la confianza en su fuerza interior le permitirá tomar el control en una situación difícil. Amor: sus palabras curarán heridas de su pareja, no las escatime, las necesita.



VIRGO

(agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: la armonía familiar estimulará planes de crecimiento laboral que se postergaron. Amor: al concurrir a un evento, conocerá al amor de su vida; algo nuevo comenzará.



LIBRA

(septiembre24-octubre 22)

Trabajo y negocios: comienza un día complicado pero le aguardan noticias inquietantes; muchos gastos. Amor: su buen humor será atractivo para cierta persona y eso facilitará las cosas.



ESCORPIO

(octubre23-noviembre22)

Trabajo y negocios: aparecerá alguien que le devolverá un préstamo de dinero. Inicia la prosperidad. Amor: se concretan sueños que hacen feliz a la pareja y encienden el romance.



SAGITARIO

(noviembre23-diciembre21)

Trabajo y negocios: los nuevos negocios no avanzarán por intrigas de personas maliciosas. Amor: su carisma seduce a la persona que más le atrae. Invitación inesperada y romance.



CAPRICORNIO

(diciembre22-enero20)

Trabajo y negocios: los planes con su entorno se ven amenazados por gente entrometida. Amor: si se empeña en poner límites en la pareja, todo mejorará en la intimidad.



ACUARIO

(enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: terminan los problemas con una tarea que usted gusta de realizar. No escuche críticas. Amor: alguien que se siente atraído por usted, trata de estar cada día más cerca.



PISCIS

(febrero20-marzo20)

Trabajo y negocios: la certeza de alcanzar una meta será un estímulo para la competencia. Llega dinero. Amor: un encuentro fortuito le reserva apasionada vivencia que aliviará su corazón.