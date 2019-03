Horóscopo de hoy miércoles 20 de marzo del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 20 de marzo del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: una tonta confusión afectará el espíritu de cooperación. Divertida pausa en el trabajo. Amor: la solícita atención de cierta persona reflejará la intención de acercarse.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: su firmeza será determinante para controlar una situación que otros tratan de esconder. Amor: su carisma permitirá modificar lo que parece inconmovible en su pareja.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: la falta de comunicación le perjudicará pero iniciará acciones superadoras. Amor: le confiarán secretos y chismes tomados por verdad, se divertirá junto a su pareja.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: no le convencerá concurrir a cierto compromiso; mejor, no ir, algo no estará bien. Amor: su imagen será muy elogiada; día propicio para reconciliarse o iniciar un romance.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Trabajo y negocios: en este momento la relación con su entorno no pasa por buen momento, no sea exigente. Amor: actúe de modo paciente, si quiere recuperar la fuerte seducción que había al inicio.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: un informe revelará ciertas fallas del plan que propuso pero detallará más virtudes. Amor: un encuentro fortuito estimulará fantasías que no se animará a proponer.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: recibirá hoy de quien menos imagina una estimulante ayuda que está necesitando. Amor: agradezca a cierta persona porque le ha presentado el amor de su vida.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Trabajo y negocios: el camino elegido para trabajar en sociedad resultará conflictivo; revéalo. Amor: la discresión de alguien recién llegado captará su atención y querrá acercarse.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: le llamarán para que se sume a ordenar el caos que han dejado otros. Amor: demostrará su gran capacidad de organizador y potencial seductor; habrá romance.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: algo le sorprenderá hoy. Se desdecirá de un principio que sostenía ayer. Amor: una discusión con su pareja le hará perder la calma pero luego se reirá.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Trabajo y negocios: se producirán hechos extraños en su entorno de amigos pero se aclarará la confusión. Amor: saldrá a la luz una mentira de alguien en quien deposita su confianza.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: el día resultará alegre gracias a esa llamada. La dicha estimulará iniciativas bellas. Amor: sufrirá de ansiedad hasta la salida pero será divertido hacer esperar a alguien.