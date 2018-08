Horóscopo de hoy miércoles 22 de agosto de 2018

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 22 de agosto de 2018.

ARIES

(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: estará a la altura de una situación que le pide definiciones. Recuperará lo perdido. Amor: ¿quiere pasarla de maravillas? Tome la iniciativa y deje que su corazón se exprese.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: pequeños cambios le aseguran ganancias inesperadas. Confíe en ese camino. Amor: halla el espacio luminoso donde su alma coincide con el de su pareja; todos felices.

GÉMINIS

(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: día propicio para ordenar las ideas por escrito. Surgen elementos inesperados. Amor: más allá de las palabras hallará la sensualidad plena en la intimidad junto a su pareja.

CÁNCER

(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tendrá éxito, incluso en aquello que no le propongan. Agilidad mental, anticipación. Amor: su pareja le dará esa noticia que hace tiempo espera. Inicia etapa plena de logros.

LEO

(julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: conviene que los problemas no le tomen por sorpresa. Mejor, rodearse de un grupo idóneo. Amor: su pareja le pedirá que no le abrume. Conviene no pasar por alto esa queja.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: atención hoy; su indecisión le jugará en contra. Necesita un plan con pautas rígidas. Amor: recupera la atención de su pareja con un gesto apasionado y buena diversión.

LIBRA

(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: día propicio para dedicarse a las relaciones públicas. Imagen y negocios nuevos. Amor: una sombra de duda empañará la felicidad de la pareja. Urge encarar el diálogo.

ESCORPIO

(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: rechaza apremios, termina su tarea y le expresan admiración. Cumple con todos. Amor: la pareja atraviesa un mundo nuevo que le llena de gran vigor; todos lo perciben.

SAGITARIO

(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se dan las condiciones para iniciar lo que más le gusta. Deje atrás la rutina actual. Amor: el clima distendido de la pareja insinúa un futuro confiable y pleno de dicha.

CAPRICORNIO

(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: evita el derroche de energía y dinero y resuelve problemas de vieja data. Amor: la atracción mutua crece en la pareja y facilita los momentos para hacer las paces.

ACUARIO

(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: recoge hoy el fruto de los cambios efectuados tiempo atrás. Le darán la razón. Amor: el consejo de un amigo equilibra su compromiso en la pareja. Anímese y estará seductor.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un área inaccesible deja de serlo y le abre horizontes nunca antes sospechados. Amor: la atención del otro se convierte en sobreprotección que comienza a ser una molestia.