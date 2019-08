Horóscopo de hoy miércoles 7 de agosto del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este miércoles 7 de agosto del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: todo indica que ha llegado la oportunidad para desarrollar el trabajo a su modo. Amor: un romance parece quedar en el pasado pero sigue vigente en su corazón.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: no tema, sus habilidades vencerán todo obstáculo que se presente en este momento. Amor: necesidad de erradicar ideas negativas y disfrutar de un momento irrepetible.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: surgirán complicaciones que pueden complicar un nuevo negocio pero lo resolverá. Amor: le llueven propuestas románticas porque su simpatía agrada a su entorno.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: retomará un viejo proyecto laboral porque con algunos cambios será muy rentable. Amor: no responderá sus mensajes, no le verá en lugares habituales ¿crisis? No, serénese.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Trabajo y negocios: con habilidad, removerá un obstáculo que le impide completar un negocio, todo sale bien. Amor: tendrá la necesidad de comunicarse con alguien a quien admira y extraña.

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: retrasos y cancelaciones le harán tomar riesgos para concretar un negocio. Amor: un viejo amigo, testigo de sus sentimientos más íntimos, le dará un sabio consejo.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: necesitará ayuda para obtener el máximo rendimiento en una labor que así lo exige. Amor: una aventura pasajera revelará sentimientos que cree olvidados.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Trabajo y negocios: la prioridad será ordenar el caos para lanzar algo nuevo. El éxito será resonante. Amor: necesitará mucho de su pareja, escúchela bien y sus dudas serán respondidas.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Trabajo y negocios: surgen inconvenientes que se interponen entre sus metas y la concreción. Amor: un encuentro se postergará pero tenga confianza, esa persona se desvela por usted.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: consulte con alguien de más experiencia sobre cómo evitar las fallas y errores. Amor: preste más atención a su pareja ¡Comprobará cuán presente está en su vida!

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Trabajo y negocios: una dura tarea llega a su fin y da sus frutos en la forma de ganancias y prestigio. Amor: pasará por sentimientos contradictorios que opacarán la armonía de la pareja.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: necesidad de controlar los ingresos y los egresos si desea mejorar en el plano material. Amor: conviene cambiar su modo de relacionarse para modificar las actitudes irritantes.