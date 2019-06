Horóscopo de hoy sábado 15 de junio del 2019: esto es lo que deparan los astros

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este sábado 15 de junio del 2019.



ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgen diferencias con quien menos espera. No afectarán los negocios pero surgen trabas. Amor: su pareja le dirá que está pidiendo demasiado. No actúe bajo impulsos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: todo llegará a su debido tiempo pero su carisma le pone al alcance de negocios excelentes. Amor: su pareja le pedirá que acuerde en temas conflictivos; no serán tan graves.

GEMINIS (mayo 21-junio 21) Trabajo y negocios: sus reclamos saturan el ambiente y altera los nervios de su entorno. Tome distancia y espere. Amor: descubrirá quién influye sobre su pareja. No se precipite a actuar.

CANCER (junio 22-julio 22) Trabajo y negocios: el esfuerzo valdrá la pena. Podrá responder a todos los pedidos y organizar su vida. Amor: su afectuosa actitud colmará los anhelos de su pareja. Felicidad plena.

LEO (julio 23-agosto 22) Trabajo y negocios: conviene volver a lo simple al formular nuevos planes. Evitará derrochar lo que ha ganado. Amor: su insistencia hará surgir una rara faceta de su pareja que le sorprenderá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) Trabajo y negocios: nuevos clientes demostrarán que el negocio está creciendo. Sus métodos serán eficaces. Amor: sus sentimientos le lanzarán a la conquista. Estará locuaz e irresistible.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) Trabajo y negocios: se complica con pequeñeces y se desvía de sus metas. Conviene dejar de lado los impulsos. Amor: pedirá que se afiance el compromiso y la respuesta será positiva.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) Trabajo y negocios: su reclamo por una retribución justa, hallará resistencia pero al final vencerá. Amor: la relación no admitirá medias tintas. Vivirá un fogoso encuentro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) Trabajo y negocios: su incontinencia verbal le traerá problemas. Evite tener respuestas para todo. Amor: verá fantasmas donde no los hay y eso hará que surjan los celos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) Trabajo y negocios: organiza mejor su tiempo y eso le facilita más ganancias con menos esfuerzo. Amor: descubrirá un modo ingenioso para acercarse a alguien distante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19) Trabajo y negocios: deberá impedir que cuestiones personales se mezclen con los negocios y ocasionen líos. Amor: terminará con las dudas que afectan la confianza en la relación de pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20) Trabajo y negocios: resolverá un asunto pendiente que significa un retroceso. Ahora todo fluirá sin reservas. Amor: su fuerte magnetismo atraerá a alguien extrovertido que alegrará su alma.