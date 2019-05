Horóscopo de hoy viernes 31 de mayo del 2019: esto dice tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy. Esto es lo que dice tu signo para este viernes 31 de mayo del 2019.



ARIES

(marzo 21-abril 20)

​Trabajo y negocios: una restricción de dinero resultará efímera; llegarán dividendos inesperados. Amor: una respuesta impulsiva hará que su pareja quiera tomar distancia. Piénselo mejor.

TAURO

(abril 21-mayo 20)

​Trabajo y negocios: un traspié económico es motivo de inquietud pero logrará remontar el problema. Amor: una incómoda indiferencia se termina y da lugar a encuentros llenos de romance.

GEMINIS

(mayo 21-junio 21)

​Trabajo y negocios: un asunto importante demora en resolverse. Paciencia, sus ganancias estarán a salvo. Amor: habrá una pelea seguida de reconciliación. La intimidad reforzará a la pareja.

CANCER

(junio 22-julio 22)

​Trabajo y negocios: la buena fortuna le sonríe. Dinero u objetos perdidos o prestados se recuperarán hoy. Amor: su obstinación logra que una disputa perdure mucho tiempo; cambie de actitud.

LEO

(julio 23-agosto 22)

​Trabajo y negocios: dinero que ha prestado no será devuelto en el plazo pactado. Tomará una dura medida. Amor: su brillo se irradia hacia la pareja pero algo no le conforma ¿Está muy exigente?

VIRGO

(agosto 23-septiembre 22)

​Trabajo y negocios: los obstáculos no serán superados y retrasan su tarea. Comete errores. Amor: se avecina romance inesperado pero su expectativa no será satisfecha; no se precipite.

LIBRA

​(septiembre 23-octubre 22)

​Trabajo y negocios: una consulta bastante costosa no dará los resultados esperados. Siga su intuición. Amor: un hermoso regalo aparta la discordia y disipa viejos conflictos en la pareja.

ESCORPIO

(oct. 23-nov.21)

​Trabajo y negocios: los vaivenes económicos lograrán preocuparle. Conviene tener metas posibles. Amor: sin buscarla, se presentará hoy la persona bella y digna de ser amada.

SAGITARIO

(nov.22-dic.21)

​Trabajo y negocios: sus cuentas se equilibran; los negocios crecen; el éxito ha llegado. Amor: en la pareja todo parece estar bien pero falta recuperar aquel juego apasionado.

CAPRICORNIO

(dic.22-enero 20)

​Trabajo y negocios: la cobranza esperada no se producirá. Antes de reclamar, vea los motivos. Amor: las diferencias se resolverán en un viaje improvisado; la relación crecerá.

ACUARIO

(enero 21-feb.19)

​Trabajo y negocios: surgirá un rival que codicia su negocio. Descuide, su prestigio impedirá la maniobra. Amor: circunstancias fortuitas crearán el encanto que hasta ahora cree que no existe.

PISCIS

(febrero 20-marzo 20)

​Trabajo y negocios: llega generosa ayuda material. Se sorprenderá cuando sepa quién lo aporta. Amor: conocerá a una persona afectuosa que resultará ser su alma gemela; romance en puerta.