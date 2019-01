Verano 2019: guía de playas para disfrutar de esta calurosa temporada

La temporada de verano acaba de iniciarse oficialmente. El sol ya quema, el tráfico hacia el sur aumenta, pero todo vale la pena con tal de meterse un chapuzón en el mar.

Si es de los que gustan el mar calmo y la vista apacible, la playa Embajadores en el distrito de Santa María es una buena opción. No está tan lejos, así que no le demorará más de 45 minutos en llegar, dependiendo del tráfico. Eso sí, trate de ir temprano porque la playa se llena.



Para aquellos que quieren relajarse y disfrutar zambulléndose en las olas, Playa Blanca, en el distrito de Asia, es su opción. La recomendación es tener precaución: si el mar se pone bravo y las corrientes aumentan, mejor haga caso a las indicaciones de los salvavidas. Si tiene más presupuesto y la opción es ir más al sur, Puerto Fiel es también una excelente opción.



Y si de salir de Lima se trata, playa Hermosa, en el balneario iqueño de Nasca, atrae a turistas porque es tranquila y parece una gran piscina de agua salada y transparente.



TODO RUMBO

Aunque en menor cantidad, Lima y Callao también ofrecen opciones para los veraneantes, sobre todo para aquellos que no quieren dedicar mucho tiempo al traslado en medio del tráfico y el calor.



Destacan las playas miraflorinas Punta Roquitas, La Pampilla, Waikiki, Makaha, Redondo, Las Piedritas, Los Delfines y Estrella. Con rumbo norte están Ancón, Esmar I-II, D’Onofrio y Playa Hermosa. Este verano hay destinos para todos los gustos.

OPCIONES EN EL NORTE

​Playa Puerto Chico

Km 193 de la Panamericana Norte

Una de las playas más populares de Barranca que, además de ser balneario, también es caleta. Termina en una suerte de punta conocida como Cerro Colorado.

Tamborero

Km 261 de la Panamericana Norte

Si lo suyo es nadar y bucear sin contratiempos, esta playa es buena. Y si quiere intentar pescar algo, el espigón natural que sirve de muelle es ideal para lanzar anzuelos.

Punta Bermejo

Km 226 de la Panamericana Norte

Perfecta para el surf. Extensa y de grandes vientos, sus olas son 'point break', es decir que forman una onda tubular con un lado izquierdo largo que revienta desde medio metro hasta los tres metros.

Balneario de Tuquillo

Km 303 de la Panamericana Norte

Dicen que es la playa favorita de los vecinos de la provincia de Huarmey, en Áncash. En su lado norte se puede pescar, mientras que en el del sur el oleaje es adecuado para el surf.

TIPS PARA BAÑISTAS

Les ha pasado a todos: llegan a la playa y se dan cuenta de que se olvidaron de algunas cosas. La toalla, la sombrilla y hasta el bloqueador. Para que no le pase eso, aquí le recordamos los implementos necesarios para que disfrute sin preocupación.

Haga bien su maleta

¿Cuántos días se va a quedar en la playa? A partir de eso, calcule cuánta y qué tipo de ropa debe llevar. Nunca debe faltar lentes de sol, gorras, shorts, vestidos, ropas de baño y, por supuesto, dinero en efectivo, ya que no en todos los establecimientos aceptan tarjeta.



Ojo al sol

La recomendación es sencilla: use bloqueador si va a estar bajo el sol. Algunos doctores recomiendan no echarse sobre la arena para broncearse, otros le ponen horarios a esta actividad (hay que evitarlo entre las 11 a.m. y las 3 p.m., cuando los rayos UV son más fuertes); lo cierto es que la decisión es suya. Lo único que se le puede recomendar es conseguir un bloqueador con factor de protección solar (SPF) de 50 para arriba, ponérselo entre 20 y 30 minutos antes de salir al sol y recubrir su cuerpo con él después del chapuzón en el mar o la piscina.



Resistir a las altas temperaturas

Cuando el verano es intenso existe una forma para no sufrir los embates del calor: lleve agua y manténgase hidratado.



Clave una sombrilla

Este punto es clave, pues es el único artículo que lo va a proteger de una grave insolación. No importa que lo miren raro o que sus amigos crean que lo mejor es estar en contacto constante con el sol, clave su sombrilla y disfrute de la sombra. Evitará cualquier sufrimiento por las quemaduras a su regreso.

No tire nada

No hay nada peor que encontrar basura en la playa. Por eso, lleve una bolsa para recoger los desperdicios que genere. Luego, deposítela en un tacho. Tan sencillo como eso.

PLANES ALTERNATIVOS

​La temporada de verano también es momento propicio para viajar. Si no le gusta la playa, aquí le dejamos varias opciones para que chape sus maletas y haga escapadas cercanas que le permitirán volver rápido al trabajo.

Azpitia

Hermosa campiña conocida como El Balcón del Cielo. Manzanos, lúcumos, pacaes son parte del entorno que recibe a los viajeros que se quieren desconectar de la ciudad. Disfrute también de su gastronomía, y no olvide que hay veda de camarón.

Para llegar desde Lima: tome la Panamericana Sur y a la altura del kilómetro 80, acceda por el desvío del León Dormido.

Chancay

Territorio ancestral en donde se desarrolló la cultura que da nombre al mismo lugar. Huaral y Rúpac están cerca, así que vale la pena darse un salto para conocerlos y maravillarse. Las aguas termales son imperdibles.

Para llegar desde Lima: tome la Panamericana Norte hasta el kilómetro 75,1.

Lunahuaná

Sinónimo de deportes de aventura, como canotaje y ciclismo. Disfrute del río y de sus noches estrelladas. Recorra sus bodegas y deguste sus piscos y vinos.

Para llegar desde Lima: tome la Panamericana Sur hasta aproximadamente el km 144; llegar hasta la entrada de San Vicente de Cañete y tome el desvío a la izquierda con dirección a la carretera Cañete-Yauyos.

Huacho

El norte chico tiene varios atractivos turísticos: una relajante campiña, la laguna La Encantada, la albufera de Medio Mundo y el sitio arqueológico Vichama. Eso sí, no se puede ir de Huacho sin visitar el chifa España.

Para llegar desde Lima: tome la Panamericana Norte hasta el km 148.