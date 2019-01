Luces cumple 20 años: las figuras se unen a la celebración con un divertido 'challenge'

Por: Enrique Planas y Catherine Contreras

¿Cuáles han sido los cambios más profundos en la cultura peruana en los últimos veinte años? Formulamos esta pregunta a personalidades que han aparecido (más de una vez) en nuestras portadas a lo largo de dos décadas. Ellos destacan, además, el papel jugado por Luces en esta historia.

PEDRO MIGUEL SCHIAFFINO (CHEF)

​"La escena gastronómica local ya está consolidada. La cantidad de restaurantes que vemos en Lima se ha multiplicado: a fines de los noventa, cuando yo estaba afuera, los restaurantes eran 10 y todos tenían cartas de corte europeo. Hoy la cocina peruana se ha revalorado y desarrollado, y la mayoría de restaurantes tiene una propuesta con insumos y sabores locales, y cocinas también de todo el Perú, regionales. Ese es un cambio que se nota".

BRUNO PINASCO (CONDUCTOR DE TV)

"Cuando empezamos con Cinescape, en el 2000, recién llegaba al Perú el DVD. Blockbuster reinaba y no existía Netflix ni You Tube ni Facebook. Ha sido un reto constante mantenerse fresco y actualizado. Fuimos los primeros en tener un canal de YouTube, en impulsar las redes sociales, en contar con equipos de alta definición. Hemos vivido una revolución tecnológica y social, mientras la popularidad del cine y las series sigue creciendo".

JIMENA LINDO (ACTRIZ)

"En el teatro, hoy proliferan las escuelas y talleres de formación. Hay más opciones de estudio y, por lo tanto, también las diferentes aristas de la profesión se ven cubiertas. Antes era raro ver actores que bailaran, cantaran y actuaran. Ahora, eso es mucho más natural. También se ha iniciado la profesionalización de niños actores, lo cual bien conducido es una ventaja enorme y hermosa".

MARIO TESTINO (FOTÓGRAFO)

"En estos 20 años la fotografía ha crecido como medio de expresión libre para artistas plásticos. Siempre hemos tenido una fuerte presencia en el ámbito periodístico pero en estos años ha crecido la presencia de fotógrafos peruanos en la moda y el arte. Valoro que Perú tenga una sólida historia fotográfica, desde antes de Chambi hasta lo contemporáneo. Me encanta ver cómo cada vez más fotógrafos peruanos están dejando huella en el resto del mundo".

BRUNO ODAR (ACTOR)

"Pienso que poco a poco se han ido perdiendo los prejuicios sociales hacia el artista. Surgieron nuevos talleres de actuación, escuelas y universidades que acercaron a los jóvenes a las artes escénicas como una carrera profesional. El cine y la TV acercaron también al público al teatro, mientras los avances tecnológicos hicieron posible una mayor difusión. La publicidad se hace hoy desde las redes como medio primordial de la difusión del espectáculo".

VIRGILIO MARTÍNEZ (CHEF)

​Creo que para mí en estos 20 años se ha visibilizado más la presencia del cocinero. Porque en un momento iba relacionado solo a la cocina, al alimento. El impacto e importancia que tiene en nuestras vidas, para nuestra cultura, identidad, economía, el hecho de que hoy nos sentimos más peruanos, más seguros, más ricos, más cultivados y mejor. Consumimos más peruano, también. Creo que además hay una importancia de saber que hay una unidad: paisaje, clima, gente, comunidades, regiones, política, cultura... todo está en lo que hoy llamamos gastronomía.

RAFAEL OSTERLING (CHEF)

​Definitivamente a nivel personal consolidarme profesionalmente, además, claro está, acompañado de la toda la gastronomía peruana en su desarrollo, expansión y difusión a nivel internacional.

MARCO ZUNINO (ACTOR)

​"En estos veinte años, ha desaparecido el prejuicio contra el teatro comercial. Desde el musical, por ejemplo, en Preludio hemos buscado espectáculos que cuestionen al público, que se identifiquen con nuestra realidad. Por otro lado, aunque nunca fue visto como algo elitista, hace 20 años mucha gente sentía el teatro como algo lejano o inaccesible. Eso ha cambiado, el público ha crecido muchísimo. Sin embargo, creo que estamos cayendo en el peligro de presentar obras muy bien puestas y actuadas, pero olvidamos hacer un teatro que cuestione y conmueva. Que remueva un poco las cosas".

SUSANA BACA (INTÉRPRETE)

"En la década de los 90 la música andina irrumpió en los sectores acomodados y criollos. La presencia de Rossy War, Chacalón y las bandas de chicha y tecnocumbia ingresan a las radios y la televisión. Una segunda instancia significativa, en estos años, es la música afroperuana, cuando compositores tan importantes como los hermanos Santa Cruz le dieron paso a Andrés Soto. Hoy, grupos de música urbana han incorporado el cajón en casi todas sus creaciones. Ya entrado el siglo XXI, las propuestas de lo andino y lo afro han dado un nuevo rostro del Perú".

CHRISTIAN YSLA (ACTOR)

"En los noventa, hubo dos hitos muy importantes en el humor: Patacláun y los cómicos ambulantes, ambos con muchísimos seguidores. El primero era un programa de comedia muy bueno, pero que abusaba de la chapa, la burla del otro. El segundo se cebaba en los gays, por ejemplo. Hoy, esos tipos de humor no están bien vistos. La idea del respeto al otro ha ganado mucho espacio y ha obligado a los humoristas a encontrar otras maneras de hacer humor. Los comediantes debemos hacer una autocrítica. Los peruanos estamos tomando conciencia. Lo que hace 20 años considerábamos normal, hoy no lo es tanto. Y ya no nos da risa".



WENDY RAMOS (ACTRIZ)

"Recuerdo que antes era muy difícil llenar una sala, tengo en la mente la tristeza que me producía ir a ver obras teatrales buenísimas, con salas semivacías. Creo que además del mérito de las compañías teatrales que han mejorado y variado sus propuestas en todos los aspectos, también estamos experimentando un cambio en el público que ahora se siente más cercano al teatro. La cantidad de gente joven que hoy llena las salas me da esperanzas de que seguiremos creciendo".

JORGE 'PELO' MADUEÑO (MÚSICO)

"En veinte años es notorio cómo la producción musical se muestra hoy inmensa y variada. Técnicamente, ha mejorado muchísimo. Hay cientos de proyectos y bandas trabajando por sus propuestas, sacando discos, dando conciertos y haciéndose un lugar en la escena y en el mercado. Paradójicamente, las radios están hoy más cerradas que nunca a lo nacional y esto es el primer impedimento para el crecimiento de la música. Por otro lado, el desarrollo corporativo de los grandes conciertos internacionales nos deja una gran mejora a nivel técnico y de infraestructura que tiene un eco favorable en la producción local".

PACHI VALLE RIESTRA (BAILARINA)

"En cuanto a la danza contemporánea, en estos años definitivamente (y desafortunadamente) han desaparecido varias escuelas y proyectos independientes. Las temporadas en los teatros suelen ser más cortas que antes y los artistas, en su gran mayoría, se juntan para proyectos específicos cuando antes trabajaban juntos de manera más prolongada. Sin embargo, en el 2012, se crea la carrera de Danza en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Católica (PUCP). Por otro lado, otros tipos de danza han brotado y se han multiplicado en el país. Las llamadas danzas urbanas son un ejemplo de esto".

MANONGO MUJICA (MÚSICO)

"¿Escuchamos a los peruanos ahora con más apertura que hace veinte años? Acaso la fusión de géneros ha logrado que ahora valoremos en su verdadera dimensión el extraordinario aporte de la música negra peruana, la profundidad de la música andina, el poder del rock, el trance de lo electrónico y la cantidad de bandas underground que buscan su verdadera voz. Hoy finalmente sabemos que la música popular puede ser tan clásica y bella como la sinfónica, y veo en los jóvenes un mayor profesionalismo. El Perú aún no despierta a la potencia de su propia música".

RAFO LEÓN (PERIODISTA Y ESCRITOR)

"Veo muchos cambios, algunos no tan profundos. Regresó por la puerta grande la tendencia del arte comprometido que ya parecía haberse evaporado en los gloriosos setenta. Hoy el compromiso literario, plástico, cinematográfico, teatral, se involucra con la realidad política y social inmediata. Temas como la corrupción, los feminicidios, las distintas formas de exclusión, son los ejes de la creación y de la comercialización. Pero al mismo tiempo, aun cuando se ven esfuerzos para descentralizar la producción cultural, Lima sigue siendo el lugar donde todo pasa".

MIKI GONZÁLEZ (MÚSICO)

"El cambio más importante de la música en los últimos veinte años ha sido la entrada de la era digital. Hasta el siglo XX se grababa análogamente, algo que ya nadie hace. Con lo digital surge la difusión en redes. En países como el Perú, donde sus radios no pasan música local, al artista solo le quedan las redes para difundir su música. Mientras que en España, por ejemplo, puedes escuchar por la radio algo tan sofisticado como música pop con raíces flamencas. Una industria musical puede crecer solo cuando sus bandas tocan, trabajan y tienen espacios de difusión".

CHRISTIAN BENDAYÁN (ARTISTA PLÁSTICO)

"El cambio más profundo de la pintura peruana en los últimos 20 años es que dejó de ser solamente pintura para convertirse en un lenguaje en el que coexisten múltiples disciplinas visuales, para salirse del lienzo y tomar los muros de las calles, para ser manifiesto y denuncia popular, ser tecnología multimedia y a la vez cartel chicha, tablas de Sarhua, kené shipibo y nuestras más diversas tradiciones siempre contemporáneas".

SANTIAGO RONCAGLIOLO (ESCRITOR)

​"Creo que el cambio de los últimos 20 años no es de los narradores. Es que hay lectores. Hace 20 años, yo me fui porque las editoriales se contaban con los dedos de una mano y tenían muy poca capacidad para arriesgar. Hoy tenemos ferias del libro en muchos sitios. La feria de Lima recibe más de medio millón de visitantes. Y eso alimenta una propuesta literaria mucho más amplia".

ISAAC LEÓN FRÍAS (CRÍTICO DE CINE)

"El cine peruano ha pasado de estrenar unas pocas películas en 1999 a alrededor de 30 previstas para este año. La producción ha tenido un aumento muy grande y no solo en Lima, pues en diversas ciudades del país se está produciendo para el consumo local. Sin duda, la tecnología digital, naciente en 1999, ha permitido dar un salto cuantitativo enorme y ha favorecido, además de una producción que aspira a ser masiva, también un incremento de cine de expresión personal".

TATIANA ASTENGO (ACTRIZ)

"Lo más evidente y profundo en el cine peruano es el cambio al soporte digital. Yo aún tuve la suerte de experimentar un rodaje en celuloide que, recuerdo, emitía un sonido maravilloso. Para hacer cine entonces había que asumir un enorme riesgo no solo creativo sino económico. Hoy se han abaratado los costos y se ha democratizado el cine. Como resultado, tenemos más variedad de estilos y géneros".

MITSUHARU TSUMURA (CHEF)

"Hace 20 años, no existía el sentimiento de pertenencia, de trabajar con lo tuyo y darle valor a tu cultura, tu historia y tus productos. Hoy, cada país está trabajando por su gastronomía. Ya no piensan en que lo de afuera es lo mejor. La gente quiere ser cocinero hoy en día, mientras que hace 20 años nadie quería serlo. Yo tenía 17 años, recién empezaba la carrera y todo empezaba a cambiar".

PAUCHI SASAKI (MÚSICO)

​"La escena musical peruana ha cambiado mucho en 20 años. Quizás el cambio más profundo es el generado por las nuevas tecnologías. Internet ha transformado en gran medida la relación entre el músico y la audiencia.

También el oído del público ha cambiado. Ahora hay más apertura a otros géneros y las bandas locales están incorporando nuestra música popular dentro de sus propuestas".