Meghan Markle genera polémica por revelaciones en biografía no autorizada

Es posible que Meghan Markle nunca haya imaginado que tendría tantos reflectores apuntándola. Ni siquiera cuando actuó en la serie "Suits". Hoy que está a punto de casarse con el príncipe Harry de Inglaterra (lo hará en mayo), aumenta el interés por cada detalle de su vida. Tan grande es la atención a su intimidad que el periodista Andrew Morton ya halló los primeros trapitos sucios.

En su libro "Una princesa de Hollywood" (que saldrá a la venta el 17 de este mes), Morton anota que Meghan Markle está obsesionada con la princesa Diana. Según él, su interés viene desde que siguió por televisión el velorio de la recordada Lady Di. Desde entonces, habría tomado a la noble princesa como un modelo por su "estilo y misión humanitaria". Tanto es así que las flores que adornarán su boda serán blancas, las favoritas de Diana.

Morton también averiguó detalles sobre la relación de Markle con su primer esposo, Trevor Engelson, que la dejarían mal parada. En su investigación, él descubrió que se casaron en el 2011, cuando ella todavía era una aspirante a actriz y que gracias a las gestiones de Engelson, la joven consiguió un papel menor en el drama "Remember Me". Ese mismo año, su suerte mejoró y entró a "Suits", serie que le cambió la vida en todo sentido: ya no necesitaba la ayuda de su esposo; dos años más tarde lo dejó. La cereza del pastel la pone una fuente cercana al ahora ex esposo, quien confesó que él se terminó sintiendo como "una piedra en el zapato" de Markle, y que ella le habría devuelto su anillo de matrimonio por correo.

Portada de libro sobre Meghan Markle. (Fuente: Amazon)

EL LADO AMABLE

​ El libro de Morton también recoge sucesos menos controversiales y más dignos de un anecdotario en la vida de Meghan Markle. En el libro se indica, por ejemplo, que usó una tiara en su fiesta de promoción (fue elegida reina del evento) y que fue al mismo preescolar que Scarlett Johansson. Se destaca que mientras la celebridad de Hollywood tuvo el papel protagónico en una pequeña obra de teatro, la futura princesa fue parte del coro.

En la publicación también se cuenta que Markle se matriculó en clases para aprender a tomar el té ni bien supo que se reuniría con la reina Isabel II. "Unos meses antes de su primer encuentro, se escapó en secreto para aprender a doblar el dedo y sostener el platito", escribió Morton en su libro.