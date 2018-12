Mientras que todos los videoblogueros buscan tener gran presencia en YouTube, Nuseir Yassin (más conocido como Nas) lo evita. No es necedad: él prefirió crear una comunidad en Facebook, en la que todos puedan interactuar en vez de solo sumar millones de visualizaciones de sus videos. Esta decisión lo llevó a desarrollar Nas Daily, un proyecto que solo durará 1.000 días (solo le quedan 14 para culminar) y que consiste en destacar lo mejor de cada país que visita en videos de un minuto que publica a diario.



Nas, un joven israelí de 26 años, quien ingresó a la Universidad de Harvard para estudiar Economía y Ciencias Informativas, carreras que dejó para viajar, cuenta que después de 300 días de publicar su diario, y de "que a nadie le interesara su contenido", recién obtuvo un nivel de convocatoria importante. Él ya ha recorrido 50 países –entre ellos Palestina, Canadá, Colombia, Montenegro y las islas Seychelles– buscando historias para destacar y que el mundo las valore.



El videobloguero llegó al Perú el domingo 16, día en que, en el Parque del Amor de Miraflores, reunió a cientos de personas para ser parte de uno de sus videos. En lo que va de su estadía en nuestro país, Nas ha hecho videos resaltando la gran diversidad de las papas, retratando a una pareja que suministra energía a su granja utilizando las heces de los cuyes y la alegría de las comparsas que tocan en los funerales del cementerio de Nueva Esperanza. Irá a Puno y Arequipa, entre otras cosas para conocer a José Adolfo Quisocala Condori, el niño que a los 7 años fundó el Banco del Estudiante Bartselana.



UN MILLÓN DE AMIGOS

Excéntrico o no, Nas considera como sus amigos a todos sus seguidores de las redes sociales. Él mismo ha publicado en Internet la dirección de la casa donde vive su familia e invita a toda su comunidad a que la visiten. Como si fuera poco, ha puesto a disposición sus departamentos en Rawabi y Tel Aviv para quienes visiten las ciudades de Medio Oriente.



¿No es peligroso confiar en personas que no conoce? Él responde tajante: "Creo que Internet es más seguro de lo que pensamos. He conocido a miles de personas y ninguna ha sido peligrosa. Además, los videos que yo hago tratan de ver el lado positivo del mundo, así que no tengo muchos enemigos".

EL DATO

