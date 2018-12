Navidad 'vintage': opciones para disfrutar las fiestas como antes

No hay fecha que una más a las familias que la Navidad. Aunque se trate de una tradición cristiana, se ha convertido en una celebración que trasciende credos. Y a pesar de que muchas de sus costumbres provienen de otro hemisferio (los pinos como árboles metidos en casa, el trineo sin nieve de Papá Noel), ha sabido adaptarse a nuestras latitudes y en algunos casos convivir con costumbres más locales (como nuestro Niño Manuelito, por ejemplo).

Es cierto también que toda la parafernalia comercial que conlleva ha motivado que las fiestas navideñas se frivolicen en mayor o menor medida. Por eso surgen también los que se mantienen indiferentes o sus detractores más intensos (los Grinch que nunca faltan). Pero hay que saber entender la Navidad como un esfuerzo que hacemos –aunque nos cueste– para reunirnos con nuestros seres queridos al menos una vez al año. Los regalos no son solo lujos, sino señales de agradecimiento y cariño; las tarjetas no brillan por sus colores, sino porque pueden transmitir por escrito lo que no nos atrevemos a decir en voz alta; y las cenas, más que comilonas excesivas, son oportunidades para mirarnos a los ojos alrededor de una mesa. ¿Se pueden juzgar acontecimientos como estos tan solo por la forma en que están revestidos?



En pleno siglo XXI, en que surge la paradoja de la hiperconexión y las relaciones interpersonales escasas, apostamos por una guía navideña que rescate las costumbres de antaño. Menos videojuegos y más charada; menos Skype y más brindis. Volver a esa cercanía y calidez es a veces difícil, pero vale la pena intentarlo. Por eso presentamos recomendaciones de juguetes, cenas y hasta películas que sirvan de excusa para la celebración y el reencuentro. Una mirada al ayer para asegurar la felicidad del mañana. ¡Feliz Navidad para todos!

LOS JUGUETES DE NUESTRA INFANCIA

​RESCATANDO RECUERDOS

Jr. Camaná 995, Lima.



WILLY TOYS

Galería Boza. Jirón de la Unión 853, Lima.



Se ha dicho hasta la saciedad que la Navidad es, esencialmente, una fiesta para los niños. Y es verdad que resulta impagable la ilusión de los pequeños del hogar al preparar una carta para Papá Noel y esperar la medianoche para ir a buscar los regalos al pie del árbol.



Pero en épocas de juegos de computadoras y de avanzadas consolas, hay cada vez menos espacio para los juguetes de antaño. Autos de lata, rascaplayas y otros objetos que ahora son considerados reliquias. Por eso, no está de más darse un salto por algunas tiendas de anticuarios que se dedican a recuperar estas piezas de colección e insuflarles una nueva vida. La nostalgia y la fascinación por lo viejo es una gran idea para regalar en estas fiestas. Además, es una opción no solo infantil, sino una para los adultos: nunca es tarde para darle una alegría al niño que todos llevamos dentro.

LA CENA QUE NO PUEDE FALTAR

LA VISTA

Informes y reservas: 217-7000 y 217-7009, o al correo lavista.lima@marriott.com. Se recibirán pedidos solo hasta hoy, jueves 20.



Aunque puede ser vista como un gesto de ostentación o de gula, la comida navideña es muchas veces la mejor excusa para reunir a la familia en casa. Buena oportunidad para rememorar momentos importantes, recordar a los que ya no están y pensar en el futuro.



Para no perder la costumbre, algunos restaurantes alistan cenas especiales para disfrutar en casa. Tal es el caso del JW Marriott, cuya oferta incluye 12 kilos de pavo al horno con relleno, jamón glaseado, pastel de papa, ensalada Waldorf, arroz árabe, pan campesino y carrot cake, todo para 10 personas aproximadamente.

EL ENCANTO DE LA MÚSICA EN DISCOS

​SEN SEI RECORDS

Jr. Quilca 376, Lima.



ARCADIA MEDIÁTICA

Alcanfores 295, Miraflores.



MOVING SOUND

Galerías Brasil. Av. Brasil 1275, tdas. 61B, 69B y 70B, Jesús María.

Por supuesto que es más fácil y práctico crear un 'playlist' en Spotify o dejar correr un video tras otro en YouTube. Pero quienes vienen de una generación anterior sabrán comprender la magia de comprar un disco físico, desempaquetarlo, apreciar el arte de su tapa e interiores, colocarlo en un equipo, y escuchar su contenido pista por pista.

No solo hablamos del CD, sino de los clásicos vinilos (que hoy viven un interesante revival), formatos que todavía pueden encontrarse en algunas tiendas especializadas, que incluyen vendedores expertos, siempre prestos a dar sugerencias y resolver consultas. En todos los casos hay variedad de artistas, épocas y géneros. Y en esta temporada navideña, también habrá oferta de villancicos para amenizar la Nochebuena y vivir musicalmente el espíritu de diciembre. Anímese a probarlo.

LOS BUENOS DESEOS LLEGAN POR ESCRITO

​JAVOS

Jr. Lampa 343, Lima. De lunes a sábado, de 10 a.m. a 9 p.m.; domingos de 12 m. a 7 p.m.

Un escueto mensaje de WhatsApp o una fría imagen virtual nunca podrán equiparar a las clásicas tarjetas navideñas. En tiempos en que la gente se está olvidando de escribir a mano, las tarjetas navideñas asoman como una opción más que interesante para diferenciarse. Lo que antes era una tradición obligada, hoy puede ser una rareza más que apreciable.

Por eso algunas tiendas vienen optando por producir este tipo de tarjetas con motivos navideños creativos, como las ‘pop up’ que ofrece la tienda Javos. Los diseños son muy variados y también hay diferentes precios. Si además de la tarjeta le puede añadir una carta a puño y letra con buenos deseos, ya tiene el regalo perfecto. A veces, la vuelta al pasado puede ser de lo más innovadora.

PARA VER EN CASA

"¡Qué bello es vivir!"

Dir.: Frank Capra

​Un inspirado James Stewart interpreta a un abrumado hombre de negocios que, en pleno 24 de diciembre, intenta suicidarse. Una historia encantadora que nos devuelve los mejores sentimientos de esta fecha.

"Rodolfo, el reno"

Dir.: William Kowalchuk

​Hubo una época en que la mayoría de clásicos fílmicos de Navidad eran animados. Esta película tiene como protagonista al reno más querido de Papá Noel y es la cinta perfecta para unir a grandes y chicos.

"Mi pobre angelito"

Dir.: Chris Columbus

​Un clásico más contemporáneo, aunque imperdible para la jornada navideña familiar. Sigue al pequeño Kevin, quien por accidente se queda solo en casa mientras su familia viaja de vacaciones. Allí deberá pasar las más hilarantes aventuras.