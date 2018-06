Perú vs. Francia: ¿qué nos une culturalmente con nuestro rival?

Hay que admitirlo: nada mejor que un Mundial de Fútbol para analizar relaciones internacionales e interculturales. Acéptalo, ONU, la FIFA fue más. En su primera semana, Rusia 2018 ya nos ha dado algunas lecciones más allá de lo futbolístico: conocimos cómo los jugadores musulmanes de Egipto o Túnez tuvieron que pedir permisos especiales para no acatar el Ramadán; de los hinchas japoneses aprendimos que la diversión no está divorciada de los buenos modales, cuando al final de la victoria sobre Colombia recogieron disciplinadamente sus desechos del estadio; y descubrimos con sorpresa que el plantel de Islandia no tiene al fútbol como actividad principal: su portero es cineasta y su técnico, dentista.

El Perú-Francia de hoy trasluce también una historia cultural de hermandad. El país galo fue una de las naciones europeas con las que el Perú mantuvo una mejor relación social y comercial antes y después de nuestra independencia. Quizá quien mejor englobe esa dualidad sea la enorme Flora Tristán, pionera feminista de padre peruano y madre francesa, quien escribió con igual profundidad sobre la realidad de los dos países. Su nieto, el pintor francés Paul Gauguin, también pasó varios años en el Perú, en su caso los de la infancia.

Postal del recuerdo: Michel Platini y Rubén ‘Panadero’ Díaz en el encuentro entre Francia y Perú de 1982, en París, que ganamos 1-0. (Foto: El Comercio) Postal del recuerdo: Michel Platini y Rubén ‘Panadero’ Díaz en el encuentro entre Francia y Perú de 1982, en París, que ganamos 1-0. (Foto: El Comercio)

Cómo no pensar en nuestros escritores, que en buena parte del siglo XX eligieron a Francia como destino –o simple fuga– para su desarrollo creativo. Allí está César Moro, que adoptó de por vida el nuevo idioma; Julio Ramón Ribeyro, quien finalmente optó por volver a Lima; o el más grande de todos, el poeta César Vallejo, que murió en París con aguacero y hasta hoy sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse.

El poeta César Vallejo, uno de los tantos escritores locales que hicieron su vida en Francia. Sus restos descansan en el cementerio parisino de Montparnasse. (Foto: Archivo)

¿Qué más nos une a peruanos y franceses, entonces? ¿Quizá tener dos de las gastronomías más preciadas del mundo? ¿Los himnos más bonitos? ¿La plaza Francia? ¿El pan francés? Hay muchos más nexos de este tipo, que lindan con lo chauvinista o caen en el pozo de la subjetividad más cuestionable. Pero un partido de este tipo, sea cual sea el resultado, es siempre una buena forma de acercarnos. Esperamos 36 años para volver a un Mundial y 36 años nos separan de la única vez que nos enfrentamos a los ‘bleus’. Fue victoria nuestra. Que la estadística siga jugando a nuestro favor.

Pelea de gallos: nuestra ave nacional, el gallito de las rocas, y Footix, recordada mascota del Mundial Francia 98.

El famoso pan francés que es, en realidad, muy peruano: infaltable en todo desayuno nacional.

Flora Tristán, escritora y pensadora feminista francoperuana, un emblema para dos naciones.

DÓNDE VERLO

En el Estadio, a distancia

El clásico bar Estadio atenderá desde las 9 de la mañana para armar la previa. Las reservas se hacen en el mismo local (Jirón de la Unión 1047, Cercado de Lima).



La casa de la selección

El Estadio Nacional también recibirá a los hinchas de la Blanquirroja, con una pantalla gigante instalada en la explanada sur del coloso de José Diaz. Las puertas se abrirán desde las 9 a.m.



Celebrarlo con pisco

Además de su carta de cocteles, el Museo del Pisco ofrece un combo mundialista que incluye la degustación de cuatro chilcanos más una tapa a elección, todo por S/50. La promoción va hasta que termine el Mundial. En la avenida Diagonal 230, Miraflores (segundo piso). Reservas: 991-312-549.



El Salar

El Bloody Punch es perfecto para celebrar hoy el triunfo de la selección peruana. Y para seguir de largo con la alegría, para la noche anuncian la última fecha de su temporada denominada Animales Nocturnos con Alejandro Roca Rey tocando en vivo. Las Begonias 450, San Isidro. Reservas: 201-5000.



El aliento de la mejor barra

En MadBar, la barra del BTH Hotel, proponen celebrar al equipo peruano con el Capitan White, un coctel a base de pisco 1615 torontel, vermouth rosso, shrub de peras, Amaretto y unas gotas de bitter de chocolate blanco.

Av. Guardia Civil 727, San Borja. Reservas: 319-5300.



El Scratch está en deuda

Brasil no ganó en su debut, pero busca sacarse el clavo ante Costa Rica. Para verlo, el bar brasileño Media Naranja atenderá mañana desde las 7 a.m. (Schell 130, Miraflores).



¡Viva México!

Tras derrotar a Alemania, la selección azteca quiere ratificar su buen momento ante Corea del Sur. Para estar a tono, el restaurante Chinga tu Taco alista su mejor carta mexicana desde muy temprano. Este sábado, a las 10 a.m. En Av. La Mar 1300. Miraflores.



Los reyes de la cerveza

Los alemanes quieren recuperarse y confirmar que son favoritos para ser campeones. Para ello, deberán vencer a la complicada selección sueca. Pero más allá del resultado, siempre es bueno disfrutar el fútbol con una buena cerveza. La cita este sábado es desde la 1 p.m. en Treff Pub (Av. Benavides 571 - interior 104, Miraflores).



Con la Tricolor

El Parcero Restobar alista buenas promociones para disfrutar del choque decisivo ante Polonia. Este domingo, desde las 12 p.m., en Berlín 233, Miraflores.