En 1992, Jessica Patricia Newton Sáenz se convirtió en la directora más joven en la historia del Miss Perú y en la primera reina en ser elegida directora. Fue pieza fundamental en la coronación de Lucila Boggiano de Zoegger como Señora Mundo 1989 y de Maju Mantilla como Miss Mundo 2004. La empresaria peruana es sinónimo de reinados de belleza en nuestro país. Es experta en empoderar a mujeres, en ayudarlas a superar sus propios límites y cambiarles la vida para siempre.

“Más allá de la clasificación internacional o la corona, la satisfacción más grande que tengo es verlas vencer sus miedos, brillar y trascender. Hay mujeres que llegan totalmente tímidas al concurso, luego se convierten en mujeres seguras, en empresarias y profesionales exitosas”, destaca, orgullosa, la directora de la Organización Miss Perú.

¿Cuándo será el Miss Perú 2022?

Me gustaría coronar máximo en julio de este año para que la ganadora tenga tiempo de prepararse. En el caso de Yely Rivera, que fue al Miss Universo totalmente nueva en los certámenes de belleza (tuvo solo un mes de preparación), le estamos dando la oportunidad de representarnos en el Miss Supranational 2022. Estoy segura que esta vez lo hará súper bien porque ya está lista: ha probado el escenario, ha tenido más tiempo como reina y conoce más el país desde la perspectiva de Miss Perú.

Kelin Rivera y Janick Maceta también tuvieron poco tiempo de preparación sin embargo destacaron en el certamen internacional. Kelin ingresó al Top 10 y Janick quedó como segunda finalista.

Pero hay que recordar que ellas fueron tres veces candidatas a Miss Perú y tuvieron dos certámenes internacionales previos.

A diferencia de la anterior edición, ¿esta va a ser presencial?

Vamos a hacerla mixta. Vamos a tener una primera etapa que va a ser virtual, luego, a las 10 finalistas sí me gustaría verlas totalmente de cerca y que sea presencial.

En una publicación de Instagram reciente anunciaste que esta edición llega con cambios. ¿A qué cambios te refieres?

Hay varios, pero me refería a que, además, de las candidatas elegidas como reinas de los distintos departamentos y retadoras, estamos llamando a candidatas de anteriores ediciones del Miss Perú para que tengan una nueva oportunidad.

Fue pieza fundamental en el coronamiento de Lucila Boggiano de Zoegger como Señora Mundo 1989 y de Maju Mantilla como Miss Mundo 2004. (Foto: Alessandro Currarino)

Los parámetros para la elección de las mises están cambiando, pero en unos países más que en otros. ¿En Perú qué cambios se han dado?

Miss Universo nos pone los parámetros de cómo debe ser la candidata. Si bien es cierto no tenemos ningún parámetro escrito sobre la belleza de rostro, del cuerpo o la estatura, la experiencia de alguna manera nos indica que la estatura que antes era importante, ahora no lo es. Hay reinas de todos los colores, tamaños y orígenes. Aquí tenemos que quitarnos de la cabeza el tema de que la chica tiene que ser así o asá, realmente la perfección en los seres humanos no existe. No existe la reina perfecta. A Janick la torturaban por su sonrisa y hoy es imagen de Dento .

¿El tema de los hijos sigue siendo una exigencia para las postulantes?

Creo que ninguna mujer va a abandonar a sus hijos para irse a vivir a Nueva York o a Tailandia. Y eso es lo que condiciona en gran parte el hecho de los concursos. No creo que tengan ningún problema con que las mujeres sean madres solteras ni que se embaracen, pero sí con el hecho de ser mamá y no tener como prioridad a tu hijo.

¿Qué candidata te ha llenado de mayor orgullo?

Sin duda Janick Maceta. No solamente ha alcanzado la posición más alta en el Miss Universo sino que después de haber entregado el título nacional ha seguido trabajando con nosotros . La tenemos viajando siempre, haciendo cosas también a nivel internacional dentro de su carrera. Me encanta el hecho de seguir compartiendo con esta mujer que no para de crecer.

¿Le has propuesto a Alessia Rovegno participar en esta edición del Miss Perú?

Conversamos y, sí, vimos la posibilidad . Ella tiene una agencia en Nueva York y de decidirse tendría que poner en alto muchísimas cosas porque cuando empieza tu rol de reina es difícil mantener dos vidas. Janick viajaba casi todos los fines de semana dentro del país, estaba comprometida al cien por ciento. Alessia me comentó que la idea le gustaba mucho, pero que tenía que analizar, conversar, ver los contratos que tiene allá, y ver si está lista este año para tentar la corona nacional. Creo que lo haría súper bien .

¿Qué otras chicas crees que podrían funcionar en el certamen?

Hay varias que me gustan muchísimo y que creo que enfocándose hacia el terreno de la representación nacional podrían hacerlo bien. Ahorita no se me ocurre ningún nombre.

¿Te hubiese gustado ver a tu hija Cassandra compitiendo en el Miss Perú?

Creo que hubiese sido una magnifica candidata, hubiese dado la respuesta perfecta porque incluso es quien ayuda a preparar a las reinas. Cassandra a pesar de ser tan bella se siente más cómoda detrás, dirigiendo a alguien. Siempre le fastidio con eso, pero ella no quiere saber nada. Cuando Laura Spoya no pudo bailar en la Fiesta de la Candelaria, ella bailó en su lugar y lo hizo genial. Creo que tiene la pasión, el compromiso. No descarto viéndola compitiendo en un certamen, representando a las señoras del Perú, aunque me haya dicho que no. Es, además, una súper mamá, está pegada y pendiente de Milan. Ella y Deyvis son unos súper papás.

¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa con Milan?

Cuando me dieron la noticia sentí una alegría paralizante, ha sido una de las pocas noticias que ha logrado paralizarme. Es una experiencia demasiado hermosa.

Retomando el tema del Miss Universo, ¿ya hay fecha para el concurso internacional?

El Miss Universo nos ha pedido que tengamos lista a la reina en setiembre para que si decidimos en algún momento designar a alguien, se pueda designar este año. Es una ventaja porque de tomar esta salida me permitiría tener un año para preparar a la nueva reina. Es lo que hice cuando coroné a Marina Mora. Marina era bellísima, pero teníamos que trabajar en el peso, en el cuerpo, en todo lo que era el styling. Ella tenía las ganas, pero el tiempo era corto. Entonces envié a Viviana Rivas Plata y tuve un año entero para trabajar con Marina y los resultados fueron increíbles.

El suicidio de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, reabrió la problemática de la salud mental y su importancia. ¿Qué opinas de lo que pasó?

Creo que el bullying que reciben todas las figuras públicas, y no me voy a centrar solamente en las reinas, puede detonar en alguna situación de depresión. A esta chica la criticaban todo el tiempo por su peso, edad, rostro, pelo, facciones.... Estaba preocupada porque iba a cumplir 30 años, cuando en realidad nadie está viejo a esa edad. Lamentablemente, basta que alguien sea una figura pública para que la gente crea que tiene la libertad de ofender, de criticar, de entrar en tu vida. Las redes sociales son peligrosas.

¿Crees que las reinas de belleza están más expuestas a sufrir de depresión?

Es un tema general. Además, esta chica ganó, fue Miss Estados Unidos, fue Top 10 en Miss Universo, fue animadora de Miss Universo. Era abogada, defensora, activista, estaba propuesta para varios premios internacionales. Creo que más allá de lo que una mujer pueda alcanzar en su carrera, el tema personal no lo sabe nadie. Nadie sabe qué puede arrastrar una persona de su niñez, de su infancia, de sus relaciones interpersonales. Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de atacar, puedes generar un daño irreparable.

¿Es frustrante no ganar un certamen?

El tema de no alcanzar algo que queremos sí trae frustración, pero es una experiencia que no nos debería llevar a sentirnos mal sino a analizar por qué no lo alcanzamos.

Jessica Newton alcanzó el título de Miss Perú en 1987. (Foto: Alessandro Currarino)

¿Qué característica tiene que tener una candidata al Miss Perú?

Tiene que ser una mujer madura, decidida, centrada, alguien que entienda por qué está participando. No estamos eligiendo a la mujer más bonita. Si alguien se toma el trabajo de mirar a las clasificadas al Miss Universo no siempre son las más bonitas sino la que da una magnifica entrevista. Tampoco es Miss labor social, ya estoy cansada de que me pidan en las redes que invente historias sociales falsas para que mi candidata llegue contando una historia que es una mentira. No es un mundo de mentiras, es un mundo de mujeres reales.

Tampoco has estado exenta de las críticas en las redes sociales. ¿Cómo las tomas?

Yo paso de amada a odiada de un día a otro y las mismas personas que me aman me odian. Hoy leí un comentario que decía que me creo la dueña del Miss Perú. Yo soy la dueña del Miss Perú, no estoy trabajando para nadie, no tengo un jefe. Esta es una empresa como cualquiera, hemos sobrevivido a una pandemia, sin botar empleados. Es una plataforma que cuesta un esfuerzo enorme . Cada participación internacional viene de un financiamiento real, no es barato enviar a alguien a competir. Y nos tenemos que hacer cargo porque somos responsables y tenemos un compromiso. Hemos creado Generación Z, también tenemos La pre, que me apasiona. Me encanta ver a las chicas entre 13 y 17 años formarse. Las tres que hasta el momento hemos enviado a competir, han conseguido la corona internacional. Y cuando pensé que habíamos llegado al límite de edad, apareció Miss Perú Mini. Es una locura.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado la organización del Miss Perú?

Ha sido contribuir a que las mujeres superen sus propios límites y cumplan sus sueños. Y ahora no descarto ayudar también a las mujeres que no quieren competir a sentirse cómodas con ellas mismas.

