En diciembre del 2014, Jessica Newton retomó las riendas de los certámenes de belleza en nuestro país en medio de escepticismo y cuestionamientos. Tras adquirir la marca Miss Perú de manos de Fernando Gomberoff, gerente general de Beauty Form, se embarcó en una misión titánica para restaurar la credibilidad de la plataforma y posicionarla como un referente en el mundo de la belleza. Su trabajo se vio recompensado en el 2023, cuando el Perú fue honrado por los Grand Slam con el título de País del Año, y ella fue reconocida como la Mejor Directora Nacional. Al cumplir casi una década al frente de la organización peruana, Jessica reflexiona sobre sus aciertos y desaciertos, su contribución al ámbito de los certámenes de belleza y nuevos desafíos.

“Cuando ingresé por primera vez a la organización, prometí retirarme el día que consiga un Miss Mundo. Es por eso que en el 2004, cuando Maju Mantilla obtiene la corona, doy un paso al costado y viajo a Estados Unidos para trabajar en Editorial Condé Nast, que publica las revistas Vogue, Glamour, GQ y Vanity Fair para América Latina y México. Fue una experiencia bonita, de mucho aprendizaje, pero no era del todo feliz. Cada vez que escuchaba noticias desalentadoras sobre el Miss Perú quería volver, retomar las riendas. Finalmente, eso hice”, recuerda la directora.

Al recuperar la dirección de la Organización Miss Perú, Newton Sáenz se enfrentó a grandes obstáculos. El primero y el más retador fue conseguir la marca.

“La historia detrás es especial. El señor Gomberoff había preparado esa marca para que la lleve su hija (Orly Gomberoff), pero ella lamentablemente murió en el incendio en la discoteca Utopía. Imagínate el dolor de esa familia, a quien siempre agradeceré por confiar en mí y en mi trabajo”, destaca.

Jessica maneja actualmente cuatro de los cinco concursos de belleza Grand Slam: Miss Universo, Miss Grand, Miss International y Miss Supranacional. Cada certamen tiene una manera distinta de elegir a su reina y una cultura de competencia independiente.

“No es fácil, es un trabajo arduo, no podría abarcar más. Actualmente, Perú suena en el mundo entero como uno de los países más fuertes, y eso me llena de orgullo”, sostiene Newton descartando así que esté detrás de la franquicia del Miss Mundo, la misma que actualmente tiene en la dirección a Olga Zumarán y Lizi de las Casas.

“Miss Mundo (con Maju Mantilla) ya lo gané, Miss Grand lo gané dos veces. Miss Supranacional lo gané en chico, me falta la chica. En el Miss Internacional quedé segunda finalista dos veces. Me falta ganar la corona del Miss Universo”, enfatiza.

Nueva etapa

El Miss Perú Universo 2024 reúne a 35 candidatas de las cuales 24 fueron electas en sus propios departamentos, y 11 retadoras. Este último grupo lo integran actrices, Influencers y excandidatas convocadas por la organización.

La final del certamen será el próximo 9 de junio en el Real Felipe. A diferencia de las últimas ediciones, esta no será televisada. Se podrá ver a través de las redes sociales de la organización.

“Definitivamente se está buscando a una mujer segura, madura, aguerrida y constante, que no tenga ningún tipo de problema en competir contra cualquier mujer de cualquier edad y talla. Tiene que ser alguien que tenga el temple para enfrentarse a cualquier obstáculo”, sostiene Jessica tras destacar la participación de Janick Maceta en el Miss Universo 2020, y negar los rumores de un distanciamiento entre ellas.

“No sé de dónde sacaron eso. Hasta el día de hoy conversamos. Es una niña que ha hecho un trabajo espectacular, y no solamente en la competencia, también después de esta. Me encanta saber que está bien, contenta. La veo haciendo cosas en Miami. Creo que hasta este momento es la reina más fuerte que hemos tenido de competencia internacional [Logró ubicarse como segunda finalista]. Debió ser coronada Miss Universo, pero respeto los resultados”, señala.

Asimismo, Newton reconoció el desafío continuo de desmantelar estereotipos arraigados y prejuicios. Rememoró la primera vez que una candidata de piel morena compitió en el certamen, siendo objeto de críticas sobre su representatividad. Sin embargo, con el tiempo, el concurso ha celebrado la diversidad, acogiendo a participantes de diferentes tonos de piel.

“El desafío más grande al que me enfrenté no fue competir afuera, sino adentro, con los mismos peruanos. Cuando comenzamos esta etapa todo el mundo me repetía que la banda de Perú no pesaba, que no era una power house, que no podía ganar. Hasta el día de hoy dicen que las reinas las elijo a dedo, entonces debo tener un dedo mágico porque nos va muy bien. Estamos en un momento de cambio. Nos costó elevar el nombre del Perú en la competencia, ahora tenemos el reto de mantenerlo y seguir subiendo”, remarca.