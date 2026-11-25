Durante décadas, la maternidad fue una barrera para las mujeres que soñaban con convertirse en Miss Universo. La noche del 24 de noviembre, esa historia tuvo un desenlace distinto. Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico y madre de una niña, conquistó la corona y se convirtió en la primera madre en ganar el certamen en sus 75 años de historia. Entre los aplausos también estuvo el Perú, representado por Luren Márquez, quien llegó al Top 30 y, aunque no alcanzó la final, consiguió que los paisajes y tradiciones de su natal Ica trascendieran fronteras.

Desde Puerto Rico, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, compartió con El Comercio su emoción por el resultado del certamen y destacó el significado de una victoria que rompe con antiguas restricciones.

“Yo creo que las mujeres no deben detenerse nunca en perseguir sus sueños. Hoy en día las mujeres pueden tenerlo todo y seguir soñando. No tienen que abandonar sus sueños cuando asumen un papel de madre, de esposa. Debe ser más bien un complemento adicional y eso no solamente se aplica a los certámenes de belleza, se aplica a todos los sueños”, expresó.

Newton, quien presenció la coronación de Barreto, recordó especialmente una escena: el esposo y la pequeña hija de la ganadora acompañándola en aquella noche decisiva.

Para la directora del Miss Perú, el triunfo de Barreto deja una reflexión que va más allá de los concursos de belleza.

“Nunca hay que dejar de soñar ni cerrar la puerta a las ilusiones, nunca hay que pensar que ya pasó el tiempo de cumplirlos”, sostuvo.

El brillo de Luren

Mientras Puerto Rico celebraba su sexta corona, Luren Márquez cerraba una etapa que también dejó motivos de satisfacción para el Perú. La representante iqueña consiguió ingresar al Top 30 entre 116 candidatas, aunque no avanzó a la siguiente ronda.

Para Jessica Newton, el mayor logro de Luren Márquez fue llevar al mundo la riqueza de su tierra natal a través de “Oasis de Ica”, el traje típico diseñado por Beto Pinedo, inspirado en la Huacachina, las Líneas de Nasca y la vendimia. Con esta propuesta, la reina peruana cumplió su sueño de mostrar sus raíces en el escenario del Miss Universo.

Su clasificación al Top 30, entre 116 candidatas, también reafirma, según Newton, la presencia del Perú entre los países competitivos del certamen. “Estar dentro de las clasificadas es un gran logro”, destacó.

Y aunque su participación terminó antes de la ronda final, las oportunidades para Luren continúan. Su desempeño despertó el interés de medios internacionales como Telemundo, ¡Hola! y People en Español, además de la prensa de República Dominicana y Ecuador. Tras cumplir una agenda de entrevistas en Puerto Rico, tiene previstas nuevas apariciones en Miami antes de regresar al Perú la próxima semana.

“Ella tiene muchas fortalezas, se reinventa, se levanta. Está totalmente enfocada en nuevas metas desde hoy”, señaló Newton, convencida de que esta experiencia impulsará su carrera.

“No siempre vamos a ganar la corona, pero la exposición de la persona que compite, del país y los resultados a largo plazo estoy segura de que para Luren van a ser maravillosos”, concluyó.