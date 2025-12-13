“Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar”: después del silencio, la verdad de Karla Bacigalupo sobre el Miss Universo 2025

“Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar, descansar y enfocarme en nuevos proyectos que me entusiasman. Me voy orgullosa de todo lo que aprendí y profundamente agradecida con los artistas, coaches, el staff en Tailandia, las candidatas y la prensa, que hicieron más llevadero un proceso naturalmente exigente. En competencias de este nivel siempre aparecen comentarios o dudas, pero prefiero quedarme con lo que la experiencia me aportó y con todo aquello que sí estuvo en mis manos”, comenta desde Estados Unidos, donde actualmente radica.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Esa serenidad, sin embargo, contrasta con algunas versiones que circularon tras su retorno al país. Se dijo que había atravesado cuadros de ansiedad o episodios de estrés severo después del certamen, algo que Karla descarta con firmeza.

“Después de una competencia tan intensa es natural sentir cansancio y una mezcla de emociones, sobre todo cuando una pone tanto esfuerzo y dedicación. Pero no estoy atravesando ningún cuadro de ansiedad ni depresión. Estoy bien, tranquila y agradecida”, asegura.

Desmiente restricciones

Y mientras comparte cómo fue procesar el final del certamen, también aclara otro de los rumores que circularon en redes: que la organización del Miss Perú Universo le habría prohibido dar declaraciones.

“No existe ninguna orden de silencio. Si estoy dando esta entrevista es justamente porque no tengo ninguna restricción para hablar. Como en cualquier representación oficial, hay lineamientos generales de profesionalismo, pero nada que limite mi voz”, señala.

Lo más duro y lo más bello

El Miss Universo puede parecer glamoroso desde afuera, pero Karla lo describe desde dentro como una maratón emocional: jornadas interminables, cambios constantes, entrevistas, viajes y pocas horas de descanso.

“Lo más retador fue mantener la energía en un calendario tan intenso. Tuvimos jornadas largas con actividades, viajes, producciones, ensayos y ruedas de prensa. Manejar todo eso con pocas horas de descanso exige mucha disciplina”, enfatiza.

Sin embargo, en medio de ese ritmo extenuante, hubo un espacio que ella valora profundamente: el encuentro humano.

“Disfruté muchísimo los momentos que pude compartir con mis compañeras. Más allá de vernos como concursantes, tuve la oportunidad de conocer a mujeres con historias, disciplinas y trayectorias muy inspiradoras. Ese intercambio humano, el apoyo mutuo y la diversidad de culturas fue para mí uno de los regalos más valiosos del Miss Universo”, asegura.

Karla Bacigalupo, Miss Perú Universo 2025. (Foto: Camila Vidal)

El resultado

No haber ingresado al Top 30, lejos de convertirse en una herida, se volvió para Karla un punto de reflexión. Para ella, el resultado no define el proceso.

“Siempre existen oportunidades de mejora y creo que cumplí mi rol con responsabilidad, disciplina y transparencia en cada etapa. Este año la competencia fue especialmente sólida y diversa, y aun así logramos que Perú estuviera presente, visible y respetado”, afirma.

“Los resultados forman parte del camino y, más que buscar explicaciones externas, prefiero concentrarme en lo que esta experiencia me aportó y en cómo me impulsa a crecer”.

Entre los temas que más circularon tras el certamen estuvo la elección de los atuendos que lució en la preliminar. Algunos críticos consideraron que eran demasiado básicos y repetitivos.

“José Zafra es un diseñador peruano con una trayectoria ampliamente reconocida dentro y fuera del país. Aprecio mucho su trabajo y la dedicación que puso en mi look, así como en el de otras candidatas. Mi vestido fue una propuesta creada con intención y cariño, y yo estoy agradecida por ese esfuerzo y por el acompañamiento que recibí”, precisa.

Mirada sin suspicacias

Los rumores sobre supuestas irregularidades en la organización del Miss Universo 2025 no le fueron ajenos, pero Karla elige no alimentar especulaciones y actuar con la responsabilidad que implica llevar una banda.

“En una competencia de esta magnitud siempre hay aspectos logísticos que pueden generar dudas o interpretaciones distintas entre candidatas y equipos. Cada país vive el proceso de manera diferente y eso influye en la percepción de lo que ocurre. En mi caso, prefiero quedarme con lo positivo y con lo que está en mi control”, afirma.

Cuando se refiere al triunfo de Fátima Bosch, la representante mexicana, Karla aborda también las especulaciones que surgieron tras la coronación. En redes y algunos espacios de opinión se insinuó que su victoria habría estado “arreglada” por la organización, alimentando teorías de favoritismo. Ella, lejos de sumarse a esas lecturas, prefiere sostener una postura respetuosa.

“Conozco a Fátima y es una persona muy buena. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa como Miss Universo. Cada edición genera opiniones diversas, pero es importante reconocer el esfuerzo de todas y respetar los procesos”, sostiene.

Tampoco duda al celebrar un logro peruano dentro de la organización: el nombramiento de Jessica Newton como directora del Miss Universo 2025. “Me alegró mucho la noticia. Jessica ha trabajado por años para posicionar al Perú en un lugar importante dentro del certamen internacional. Ese esfuerzo merece ser reconocido. Valoro su compromiso con el certamen y con todas nosotras”, destaca.

El Miss Universo fue para Karla una experiencia exigente pero reveladora, un punto de quiebre que le enseñó a mirar con otros ojos su propio potencial.

“Como muchas experiencias significativas, algunas se viven una sola vez. Participé y aprendí mucho de esta industria, y me quedo con una profunda gratitud por todo lo que esta experiencia me dejó”, reflexiona. “Aprendí a confiar más en mí, a valorar el trabajo constante y a entender que cada etapa cumple un propósito”.

Hoy, prepara su siguiente capítulo. Como actriz y escritora, se encuentra desarrollando proyectos que buscan inspirar, contar historias con profundidad y seguir creciendo desde lo creativo.

“Es una etapa de mucha organización, aprendizaje y creación. Estoy ilusionada con lo que se viene”, subraya.