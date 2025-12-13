Sonia del Águila
Sonia del Águila

"Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar": después del silencio, la verdad de Karla Bacigalupo sobre el Miss Universo 2025
“Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar”: después del silencio, la verdad de Karla Bacigalupo sobre el Miss Universo 2025

“Hoy siento mucha calma al volver a mi vida familiar”: después del silencio, la verdad de Karla Bacigalupo sobre el Miss Universo 2025

Cuando un certamen tan grande como el Miss Universo llega a su fin, y las luces y los aplausos se desvanecen, aparecen las interrogantes seguido de un gran silencio que enfrenta a la mujer detrás de la banda consigo misma. Agradecida, orgullosa y plenamente consciente de lo vivido, Karla Bacigalupo cuenta —por primera vez— qué quedó realmente después de que en Tailandia, no logró avanzar al Top 30.

Las redes sociales se dividen entre quienes la aman o la odian o la señalan por sus ‘privilegios’ en el mundo del espectáculo. Ese mundo –y su familia– la ha preparado desde chica, en cuerpo y alma, para no rendirse. La modelo peruana de 24 años tiene claro su principal objetivo: hacer un buen papel en el Miss Universo y llevar lejos el nombre del Perú.

