Adultos mayores que enfrentan el abandono, personas con enfermedades terminales, madres en situación de vulnerabilidad y familias que viven en extrema pobreza serán los beneficiarios de la II Gala Diplomática Benéfica, que se celebrará el próximo sábado 10 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Centro Español del Perú.

La iniciativa reunirá a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, autoridades, empresarios y personalidades de la cultura y la sociedad civil con el objetivo de recaudar fondos para Sembrando Esperanza, una iniciativa humanitaria liderada por la misionera laica Jenny Huamán y canalizada a través de la Diócesis de Lurín.

Sembrando Esperanza trabaja con personas que atraviesan situaciones de abandono, enfermedad y pobreza extrema, brindándoles refugio, alimentación, atención y acompañamiento. Su labor parte de una necesidad elemental pero urgente: ofrecer condiciones de dignidad y cuidado a quienes muchas veces han quedado fuera de las redes familiares e institucionales de protección.

Es precisamente ese trabajo el que la Gala Diplomática Benéfica busca fortalecer este año, convirtiendo la capacidad de convocatoria de una noche de encuentro en recursos concretos para sostener la atención que Sembrando Esperanza ofrece diariamente.

De la diplomacia a la acción social

Impulsada por la escritora Paula López, esposa del embajador de España en el Perú, la Gala Diplomática Benéfica nació con la intención de crear en Lima un encuentro anual capaz de reunir a la diplomacia, la cultura, la empresa y la sociedad civil alrededor de una causa social.

Escritora Paula López, esposa del embajador de España en el Perú.

La iniciativa toma como referente el espíritu filantrópico del Baile de la Rosa de Mónaco, creado bajo el impulso de la princesa Grace Kelly, y traslada esa idea al contexto peruano: hacer de un acontecimiento social una plataforma que permita visibilizar y respaldar el trabajo de organizaciones que atienden necesidades concretas.

La primera edición de la Gala Diplomática Benéfica se realizó en 2025 y estuvo dedicada a apoyar a VIDAWASI Perú y su labor de atención pediátrica especializada para niños procedentes de distintas regiones del país.

Tras aquella primera experiencia, la gala regresa este año con la intención de consolidarse como una cita anual, destinando cada edición a una causa diferente.

“En un mundo donde muchas veces prevalece el individualismo, queremos demostrar que personas de países, culturas y ámbitos distintos pueden encontrarse alrededor de algo esencial: ayudar a otro ser humano”, señala Paula López sobre el propósito de la iniciativa.

Invitadas internacionales

La segunda edición contará con la presencia de destacadas invitadas procedentes de España y Mónaco, vinculadas a la gestión pública, la ciencia, la cultura, la empresa y la acción social.

Entre ellas estará la Dra. Cristina Benetton, médica española y esposa de Carlo Benetton, uno de los fundadores del Grupo Benetton, vinculada a iniciativas sociales, culturales y filantrópicas.

También llegará a Lima María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, con una extensa trayectoria en la gestión pública y en el desarrollo de programas relacionados con la transformación urbana, el desarrollo económico y la inclusión social.

Participará asimismo la Dra. Eva Porras, investigadora y empresaria española y primera presidenta de Zonta Madrid Km 0, organización perteneciente a la red internacional de Zonta y vinculada a iniciativas de liderazgo femenino y responsabilidad social.

A ellas se suma Carmen Rubio Armendáriz, científica y catedrática española especializada en toxicología y seguridad alimentaria, cuya trayectoria combina la investigación y la formación universitaria con iniciativas de cooperación, educación y voluntariado.

La cultura estará representada también por Alicia Viladomat, psicóloga, escritora y conferencista española, nieta de la poeta y dramaturga Pilar de Valderrama, figura de la Generación del 27 conocida también por haber inspirado a Antonio Machado bajo el nombre de “Guiomar”. Viladomat ha dedicado parte de su trayectoria a recuperar y difundir la obra y el legado intelectual de su abuela.

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Noche de música y solidaridad

La soprano peruana Roxana Valdivieso de Llosa ofrecerá una presentación especial durante la gala, incorporando a la velada una dimensión artística acorde con el propósito de reunir cultura, diplomacia y acción social.

Más allá de la celebración, la II Gala Diplomática Benéfica busca llamar la atención sobre realidades que suelen permanecer lejos de la mirada pública y demostrar que la cooperación entre distintos sectores puede traducirse en ayuda concreta.

Los recursos obtenidos durante la noche estarán destinados a fortalecer el trabajo de Sembrando Esperanza y la labor que Jenny Huamán desarrolla junto a las personas y familias que atiende.