La II Gala Diplomática Benéfica se realizará en el Centro Español del Perú.
La II Gala Diplomática Benéfica se realizará en el Centro Español del Perú.
Por Redacción EC

Adultos mayores que enfrentan el abandono, personas con enfermedades terminales, madres en situación de vulnerabilidad y familias que viven en extrema pobreza serán los beneficiarios de la II Gala Diplomática Benéfica, que se celebrará el próximo sábado 10 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Centro Español del Perú.