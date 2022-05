Pronóstico del domingo 15 de mayo del 2022

Horóscopo de Leo: Amor: su intuición ayudará a entender actitudes impredecibles de su pareja. Con afecto, todo pasará. Salud: gran vitalidad física. Sorpresa: una discusión alegrará encuentro.

Leo

Leo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de julio al 23 de agosto.

Leo: predicciones previas

10 de mayo: Trabajo y negocios: su capacidad para resolver lo imposible, atraerá la atención de gente influyente. Amor: si organiza mejor su tiempo, provocará una hermosa cita íntima.

11 de mayo: Trabajo y negocios: conviene que los problemas no le tomen por sorpresa; vea de rodearse de gente idónea. Amor: su pareja le pedirá que no le abrume. No lo pase por alto, téngalo en cuenta.

12 de mayo: Trabajo y negocios: alternativas nuevas incrementan las ganancias. Recupera clientes; mejora ofertas. Amor: conflicto en ciernes. Su pareja querrá que sus deseos sean tenidos en cuenta.

13 de mayo: Trabajo y negocios: sus metas peligran porque acecha gente maliciosa. Conviene alejarla con firmeza. Amor: la persona que le atrae tendrá actitudes ambiguas pero querrá insistir.

14 de mayo: Trabajo y negocios: una vieja idea se convertirá en la causa del éxito. Los litigios serán resueltos. Amor: reproches de su pareja afectarán su orgullo pero aprenderá algo nuevo.