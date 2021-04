Pronóstico de hoy viernes 2 de abril del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Leo: Trabajo y negocios: su presencia será muy bien recibida. Las tareas fluirán y el entorno apoyará sus ideas. Amor: su ánimo afectuoso contagia de entusiasmo a su pareja y facilita una decisión.

Leo

Leo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de julio al 23 de agosto.

Leo: predicciones previas

28 de marzo: Amor: si no limita su orgullo hará imposible la vida de su pareja. Conténgase y escuche con atención al otro. Salud: use ropa cómoda y camine. Sorpresa: una coincidencia no lo será.

29 de marzo: Trabajo y negocios: llegan señales que anuncian la crisis que se avecina. Conviene resguardar el dinero y valores. Amor: evitará rupturas si deja de asfixiar a su pareja con injustos reproches.

30 de marzo: Trabajo y negocios: un control de rutina le mostrará lo que no quiere ver; los gastos deben ser controlados. Amor: comparte con su pareja una cita divertida en un lugar exótico; lo disfrutará.

31 de marzo: Trabajo y negocios: en todo lo que emprenda, la nota será esperar, no precipitarse, mantener el control. Amor: surgirá confusión por actitudes extravagantes de su pareja; no se apure a juzgar.

1 de marzo: Trabajo y negocios: un encuentro fortuito le permitirá hacer contactos valiosos para su crecimiento. Amor: su carácter disipará tensiones y ayudará a que su pareja se exprese con libertad.

