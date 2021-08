Pronóstico del miércoles 25 de agosto del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Leo: Trabajo y negocios: conviene que los problemas no le tomen por sorpresa. Mejor, rodearse de un grupo idóneo. Amor: su pareja le pedirá que no le abrume. Conviene no pasar por alto la queja.

Leo

Leo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de julio al 23 de agosto.

Leo: predicciones previas

20 de agosto: Trabajo y negocios: con habilidad, resuelve las dificultades y se convierte en héroe. Su carrera se afianza. Amor: con buen humor disipa caprichos y hace crecer la atracción física en la pareja.

21 de agosto: Trabajo y negocios: se convertirá en el centro de la escena. Le piden consejos y le llegan halagos. Buena fortuna. Amor: su carisma estará irresistible y alguien será impactado. Sorpresas.

22 de agosto: Amor: la vida doméstica tendrá gran intensidad. Su seducción aumenta y cautiva a todo su entorno. Salud: molestias musculares ceden. Sorpresa: sus amigos tendrán duras diferencias.

23 de agosto: Trabajo y negocios: reconocen que su producción ha crecido. Su creatividad sin obstáculos, fluye libre y gana. Amor: la sensualidad de su pareja encenderá la llama del amor que se ha enfriado.

24 de agosto: Trabajo y negocios: su capacidad para resolver lo imposible, atraerá la atención de gente influyente. Amor: organiza mejor su tiempo y provoca más encuentros íntimos; todo estará bien.

