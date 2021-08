Pronóstico del sábado 28 de agosto del 2021

Horóscopo de Leo: Trabajo y negocios: sus ideas dejan fuera de competencia a los rivales. Personas influyentes se interesarán. Amor: atracción desmedida; arrebato emocional. Vive momentos de plena armonía.

Leo

Leo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de julio al 23 de agosto.

Leo: predicciones previas

23 de agosto: Trabajo y negocios: reconocen que su producción ha crecido. Su creatividad sin obstáculos, fluye libre y gana. Amor: la sensualidad de su pareja encenderá la llama del amor que se ha enfriado.

24 de agosto: Trabajo y negocios: su capacidad para resolver lo imposible, atraerá la atención de gente influyente. Amor: organiza mejor su tiempo y provoca más encuentros íntimos; todo estará bien.

25 de agosto: Trabajo y negocios: conviene que los problemas no le tomen por sorpresa. Mejor, rodearse de un grupo idóneo. Amor: su pareja le pedirá que no le abrume. Conviene no pasar por alto la queja.

26 de agosto: Trabajo y negocios: se presenta una propuesta que implica riesgos pero promete ganancias interesantes. Amor: la discusión enriquecerá momentos íntimos. Disfrútelos, habrá muchos más.

27 de agosto: Trabajo y negocios: le parece que todos hacen mal su trabajo y tiende a no delegar. Sus metas se deslucen. Amor: si discute por dinero en la pareja, algo se romperá y la relación sufrirá.

