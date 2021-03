Pronóstico de hoy lunes 29 de marzo del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Leo: Trabajo y negocios: llegan señales que anuncian la crisis que se avecina. Conviene resguardar el dinero y valores. Amor: evitará rupturas si deja de asfixiar a su pareja con injustos reproches.

Leo

Leo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de julio al 23 de agosto.

Leo: predicciones previas

24 de marzo: Trabajo y negocios: llegará una persona que resultará ser el asociado perfecto para su negocio familiar. Amor: cuidado, si mantiene principios rígidos su pareja comenzará a mostrar cierto fastidio.

25 de marzo: Trabajo y negocios: su trabajo quedará opacado por no haber ajustado el control. Habrá que superar errores. Amor: un improvisado encuentro le permitirá conocer a alguien cautivante.

26 de marzo: Trabajo y negocios: una situación difícil cambiará si toma la decisión correcta, aunque involucre a viejos amigos. Amor: su pareja le pedirá que no reprima su ternura; la intimidad será brillante.

27 de marzo: Trabajo y negocios: día propicio para ocuparse de asuntos pendientes y dejar a los demás lo cotidiano. Amor: deja fluir sus impulsos para lanzarse al ruedo y sobreviene inesperado éxito.

28 de marzo: Amor: si no limita su orgullo hará imposible la vida de su pareja. Conténgase y escuche con atención al otro. Salud: use ropa cómoda y camine. Sorpresa: una coincidencia no lo será.

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor

TE PUEDE INTERESAR