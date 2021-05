Pronóstico del martes 25 de mayo del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Libra: Trabajo y negocios: el compañerismo renueva las expectativas de cooperación. Un negocio crece. Amor: el día es propicio para volver sobre temas que no terminan de cerrar en la pareja.

Libra

Libra: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de septiembre al 23 de octubre.

Libra: predicciones previas

20 de mayo: Trabajo y negocios: la sugerencia de un colega impedirá que libre una batalla que está perdida de antemano. Amor: cuando menos lo espere, una invitación derivará en cálida cita romántica.

21 de mayo: Trabajo y negocios: romperá con viejos esquemas que impiden su crecimiento material. Su entorno celebrará. Amor: conviene no discutir porque una herida del pasado aún permanece abierta.

22 de mayo: Trabajo y negocios: roces con viejos compañeros. Aunque no le guste, conviene escuchar propuestas. Amor: una ex pareja volverá para incomodarle. Hay heridas que todavía no han cerrado.

23 de mayo: Amor: cálida reconciliación o se enamorará en la primera cita. Todo está dispuesto para el inicio del romance. Salud: un masaje alivia tensiones. Sorpresa: ser locuaz resultará ser una virtud.

24 de mayo: Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes por su trabajo bien hecho. Hará cambios. Amor: la lealtad cautivará a su pareja, haciendo que la intimidad se vea brillante.

