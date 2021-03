Pronóstico de hoy sábado 13 de marzo del 2021

Trabajo y negocios para el horóscopo de Libra: Trabajo y negocios: su tarea se ve con brillo hoy. Llega la prosperidad que concreta sus sueños. Amor: un cambio interior le prepara para una relación que terminará en romance.

Libra

Libra: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de septiembre al 23 de octubre.

Libra: predicciones previas

8 de marzo: Trabajo y negocios: llegan cambios que espera desde hace mucho tiempo. Conviene renovarse. Amor: le recriminan que no cumple con sus promesas; no será bueno ignorar este dato.

9 de marzo: Trabajo y negocios: día propicio para retomar los contactos que ha dejado de lado. Resultado excelente. Amor: realizará sus fantasías íntimas y todo lo que parece un conflicto, volará.

10 de marzo: Trabajo y noticias: no hallará relación entre el presupuesto que dispone y la tarea encargada. Amor: no discuta. Conviene no tomar decisiones en caliente porque luego se arrepentirá.

11 de marzo: Trabajo y negocios: día propicio para que el dinero prestado vuelva a usted; llegará suma extra. Amor: aparecerá la persona con la que vivió inolvidable romance; será divertido.

12 de marzo: Trabajo y negocios: cambios en lo económico convierten a sus contactos en lo más importante. Amor: armonía y dulces vivencias en la pareja. Expectativa cumplida; algo nuevo comienza.

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor

TE PUEDE INTERESAR