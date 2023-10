“Hola, chicos, qué tal. He venido aquí porque soy una chica super deportista, super competitiva. Me encanta hacer básquet, atletismo, vóley; todo desde chiquita. He bailado [de] todo y, bueno, yo creo que soy una súper guerrera porque no creo que nadie pueda hacer esto”.

Apenas dijo estas palabras, una Luciana Fuster de 16 años empezó a bailar flamenco, una disciplina inusual para el cásting al que se presentó, el del reality “Esto es Guerra Teens” en el 2015. Zapateó, aplaudió, siguió el ritmo de la música y se ganó la admiración del juez Mathias Brivio. La clasificación al programa fue indiscutible para esta adolescente que ya tenía experiencia en dar la cara a una audiencia, sea como anfitriona cuando solo tenía 14 años o ya como una participante de certámenes a los 15, cuando clasificó al Miss Teen Internacional en representación del Perú.

Así fue la victoria de Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional 2023.

Más allá de sus orígenes como modelo, fue la participación de Fuster en espacios de competencia en la televisión lo que le otorgó la fama que hoy cosecha. Allí está su paso por “Esto es guerra”, pero también por el breve “Reto de campeones” de Latina y “Combate”, primer programa de este género en el país. En “Combate” fue participante de la emisión de despedida del programa; la velocidad que tuvo al cortar un tronco determinó que su equipo gane el último juego.

Los realities de competencias demandan un esfuerzo físico notable por parte de los concursantes, y a veces algo más que eso. Fuster lo sabe. Como prueba están los accidentes que pasó, como aquel de “Reto de campeones” donde, al intentar bajar de una tarima, cae al suelo. No a una colchoneta, no al suelo de cemento, pero sí sobre tierra pedregosa. Aquella vez le dieron los primeros auxilios en una ambulancia. También en el mismo programa, al participar en la secuencia “Bajo cero”, tuvo que sumergirse en una tina repleta de cubos de hielo. Llantos y escalofríos más tarde, la atendieron los paramédicos. Pero es también en estos programas donde encontró el amor, como ha sido el caos de sus vínculos con los participantes de reality Austin Palao (cantante), Emilio Jaime (cantante) y ahora Patricio Parodi (modelo).

Con el paso de los años, Fuster construyó una comunidad en redes sociales en torno a su nombre: entre Instagram y TikTok suma más de 8,5 millones de seguidores. Ellos han sido testigos del crecimiento de la modelo como creadora de contenidos, y ahora como, nuevamente, participante de certámenes de belleza, nueve años después de su paso por Miss Teen. Fuster llegó al Miss Grand International 2023, evento de origen tailandés con alcance mundial que por primera vez llevó a cabo una gala peruana, pues en años previos (desde el 2014) las participantes locales fueron designadas y no concursaron por el espacio.

Fuster pasó semanas en Vietnam para eventos preliminares, donde tuvo que mostrar todos sus talentos. Justo una semana antes de la gran final, en la cena de gala, cantó “Amantes” de Greeicy y Mike Bahía, tema que acompañó con pasos de salsa. Todo lo que hizo en esos eventos contribuyó a su coronación como Miss Grand International 2023. Ella es la segunda peruana en ganar el título, siento la primera María José Lora.

Desde su fundación en 2013 el Miss Grand tuvo como objetivo promover la paz y oponerse a las guerras, algo que compete a Taliandia, que solo dos años antes pasó por un conflicto armado en la frontera con Camboya. Precisamente, las participantes del certamen tuvieron que decir algo sobre el conflicto de Israel y Palestina. Fuster no fue la excepción. “Estos días vivimos en conflictos contantes y, tristemente, guerra. Es algo difícil de detener. Hablaría con el presidente de Israel y le pediría que cuide a toda su nación, porque nadie merece vivir con dolor. Hay mucha gente muriendo día a día y todas las noticias son horribles, así que, si no cambiamos nuestras mentes y conducta, nunca podremos ser una gran sociedad. Así que, por favor, liberen a los rehenes”, dijo.