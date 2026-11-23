La corona todavía no tiene dueña, pero Luren Márquez ya consiguió algo importante: llevar un pedacito de su tierra al escenario del Miss Universo 2026. Desde las dunas de Ica hasta Puerto Rico, la representante peruana ha recorrido un camino de preparación, desafíos y sueños que el 24 de noviembre, alcanza su momento decisivo. Mañana competirá frente a otras 115 candidatas con la ilusión de conquistar la corona y hacer historia para el Perú.

A pocas horas de la gran final, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, expresó su satisfacción por el desempeño de la candidata nacional. Lejos de aventurar un resultado, prefirió destacar lo que significa verla representar al país en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

“Más que una expectativa, un orgullo ver brillar a Perú”, declaró Newton a El Comercio.

La jornada de hoy está dedicada a las pruebas previas a la ceremonia, sin ensayos, según informó Newton. Mañana, en cambio, todas las miradas estarán puestas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se elegirá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, ganadora del Miss Universo 2025.

De Ica al escenario universal

Luren llega a esta instancia después de una serie de presentaciones en las que su desenvolvimiento en pasarela y los diseños inspirados en su tierra natal marcaron su participación.

Durante la competencia preliminar del domingo 22 de noviembre, apareció con un bikini celeste de dos piezas y una capa azul. Con el cabello suelto y ondulado, recorrió el escenario mientras los presentadores destacaban algunos aspectos de su formación y sus habilidades, entre ellas tocar el piano y la zampoña. También mencionaron su afición por el sandboarding, una disciplina vinculada con los paisajes desérticos de Ica.

Pero fue su aparición en traje de gala la que permitió llevar nuevamente sus raíces al escenario. Lució un vestido dorado diseñado por el peruano José Zafra, inspirado en los primeros rayos del sol sobre las dunas iqueñas. Los detalles ornamentales de los hombros evocaban racimos de uvas, en homenaje a la tradición vitivinícola de su región.

La conexión con sus orígenes también estuvo presente en el desfile de trajes nacionales, realizado el sábado 21 de noviembre. Allí presentó “Oasis de Ica”, una creación de Beto Pinedo que convirtió los paisajes de la Huacachina, las Líneas de Nasca y la vendimia en una propuesta de fantasía.

Con este diseño, Luren hizo realidad una promesa que se había hecho mucho antes de convertirse en Miss Perú: si algún día llegaba al Miss Universo, su traje típico contaría la historia de la tierra donde creció. Así lo reveló en sus redes sociales, al explicar el significado de la creación con la que rindió homenaje a sus raíces iqueñas.

116 aspirantes y un sueño

El desafío no será sencillo. En esta edición, que conmemora los 75 años del Miss Universo, Luren comparte escenario con representantes que también han despertado interés entre los seguidores del certamen.

Entre ellas figuran la venezolana Clara Vegas Goetz, la puertorriqueña Jennifer Barreto, la chilena Dominga López y la colombiana María Alejandra López. Desde Asia, la filipina Bea Millan-Windorski también aparece entre los nombres que han concentrado atención en la antesala de la final. Sin embargo, las predicciones no garantizan coronas.

Para Luren, el Miss Universo representa mucho más que una oportunidad de alcanzar un título internacional. Es también la culminación de un camino personal marcado por la pérdida de su padre, la fe y la perseverancia, aspectos de su vida que compartió en una entrevista con Somos, publicada en mayo de este año.

Mañana, frente a las luces del escenario y la mirada de millones de espectadores, la peruana intentará escribir un nuevo capítulo de esa historia. La corona es el sueño. El orgullo de representar a su país ya forma parte de su recorrido.