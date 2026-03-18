Magaly Medina adelantó que cuenta con material exclusivo de más movimientos de Mario Irivarren en Buenos Aires, Argentina, ampay por el cual Onelia Molina dio por terminada su relación.

Según la conductora, la juerga por la cual la modelo dio por terminada la relación con Irrivaren no se limitó al yate, sino que continuó en una exclusiva casa de campo frente a un lago, alejada de la ciudad, donde el grupo siguió celebrando.

Magaly TV anuncia más imágenes del ampay a Mario Irrivaren y Said Palao.

Medina detalló que en estas nuevas imágenes se observa la llegada de “nuevas amiguitas” y promete revelar escenas aún más comprometedoras que pondrían en evidencia el comportamiento de los “chicos reality” durante toda su estadía en el extranjero.

La reacción de Onelia Molina tras ampay

Por su parte, Onelia Molina rompió su silencio a través de un tajante comunicado en Instagram, donde anunció su ruptura oficial con el empresario.

Onelia Molina se pronuncia en su cuenta de Instagram sobre Mario Irrivaren.

En su mensaje, la odontóloga fue enfática al señalar que “las explicaciones sobran” y pidió respeto a su privacidad, dejando claro que el ampay fue el detonante de su decisión.

Antes de este anuncio, la modelo ya había dado señales de su indignación al reaccionar con un “me gusta” a la publicación del ampay en la cuenta oficial del programa de espectáculos.