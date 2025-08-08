María Teresa Polar: “Cuando una empresa apuesta por la infancia, está invirtiendo en el país”

En un país donde el 43 % de las niñas y niños menores de 3 años vive con anemia —el nivel más alto de los últimos seis años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024—, la urgencia no se mide en estadísticas, sino en oportunidades perdidas. Aldeas Infantiles SOS Perú lo sabe y por eso, el próximo 14 de agosto, reunirá a más de 300 líderes empresariales, artistas y aliados en la segunda edición de la cena subasta “Gala de Estrellas Solidarias”. El objetivo es claro: recaudar fondos para brindar 40,500 raciones de alimentación balanceada a la niñez en situación de vulnerabilidad.

Pero esta no es solo una cena y subasta. Es una invitación a que el sector privado pase del discurso a la acción. “Cuando una empresa apuesta por la infancia, está invirtiendo en el país”, afirma María Teresa Polar, coordinadora de Alianzas Estratégicas de Aldeas Infantiles SOS Perú.

María Teresa Polar, vocera de Aldeas Infantiles SOS Perú. (Foto: Aldeas Infantiles)

“Cada nueva empresa que se suma nos inspira y motiva a que más organizaciones se unan, permitiéndonos llevar una ayuda genuina a las niñas y niños que más lo necesitan. Llevamos más de 53 años trabajando de manera ininterrumpida en el país y, gracias al apoyo del sector privado, podemos continuar nuestra labor no solo ofreciendo alimentación, sino también desarrollo integral para estos niños y sus familias”, sostiene.

Las entradas están a la venta en Teleticket (S/ 380 general, con descuentos para suscriptores de El Comercio y Diners Club). (Foto: Aldeas Infantiles)

Historias que inspiran

Un ejemplo de lo que puede lograrse es la historia del cantante Francisco Chávez, quien creció en una de las aldeas y encontró ahí no solo techo y alimento, sino también un entorno que le permitió soñar y desarrollarse. Francisco, recordado por su imitación de Andrés Calamaro en “Yo Soy”, es hoy un artista autosuficiente que inspira a otros jóvenes. Su talento y autonomía son prueba viva de que cada inversión social hecha a tiempo puede generar frutos para toda la vida.

Entre los embajadores SOS que se darán cita destacan Carlos Carlín —quien conducirá la gala—, Susana Baca, Flavia Macedo, Edith Tapia, Sonaly Tuesta, Sandra Plevisani y Fito Espinosa. La noche ofrecerá un programa artístico con la voz de Julie Freundt, un espectáculo de magia y una subasta solidaria que reunirá experiencias y piezas únicas: estadías en hoteles de lujo, obras y joyería de Fito Espinosa, esculturas de Carlos Herrera, una camiseta autografiada de Alianza Lima, muebles de diseño y mucho más.

Las empresas que ya se han sumado como auspiciadoras —entre ellas El Comercio, Supermercados Peruanos S.A., Rosatel y Farmacia Universal— no solo aportan recursos, sino que se integran a una red solidaria que multiplica el impacto de cada donación.

Como explica Polar, “con cada nueva compañía que se suma, no solo llegamos a más niñas y niños, también inspiramos a otras empresas a comprometerse con el desarrollo integral de la niñez”.

Las entradas están a la venta en Teleticket (S/ 380 general, con descuentos para suscriptores de El Comercio y Diners Club). Los paquetes corporativos incluyen diez entradas, certificación de donación y presencia de marca.

Para la venta de entradas corporativas pueden escribir al +51 943 195 645 para recibir atención personalizada, o también visitar las redes sociales de Aldeas Infantiles SOS Perú.

Porque en esta noche, cada asiento ocupado es un plato servido; cada postor que levante la mano, un niño con más fuerza para construir su futuro; y cada empresa que se involucra, un socio activo en la construcción de un país más justo y sostenible.

“Cuando una empresa apuesta por la infancia, está invirtiendo en el país”, remarca Polar.