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Mario Irrivaren se presentó en el podcast La Manada luego del ampay de Magaly TV La Firme.
Mario Irrivaren se presentó en el podcast La Manada luego del ampay de Magaly TV La Firme.
Por Redacción EC

En la reciente emisión de su programa web “La Manada”, realizada este miércoles 18 de marzo, Mario Irivarren rompió su silencio para ofrecer disculpas públicas a Onelia Molina.

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