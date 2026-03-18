En la reciente emisión de su programa web “La Manada”, realizada este miércoles 18 de marzo, Mario Irivarren rompió su silencio para ofrecer disculpas públicas a Onelia Molina.

El exchico reality se dirigió a su ahora expareja tras el escándalo mediático provocado por las imágenes en las que aparece besando a una joven durante una fiesta privada en Argentina, de la cual dijo que fue una despedida de soltero en la cual se “sobrelimitaron”.

“Pensé, en algún momento pasó por mi cabeza no venir más, pero analizándolo seriamente, creo que eso sería aún más cobarde de mi parte”, comentó Irrivaren, quien luego aseguró que lo más importante para él era “pedirle las disculpas a Onelia que es la persona más afectada”, además de a la familia de su ahora expareja.

“Creo que cuando uno se equivoca lo que corresponde es poner el pecho y asumir las consecuencias de sus actos y, por eso, estoy aquí sentado, afrontando los hechos y dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que pase de aquí en adelante”, insistió el conductor del podcast.

Mario Irrivaren pide disculpas y reconoce que perdió a Onelia Molina

Mario Irrivaren reconoció que “le fallé y la decepcioné” por lo que insistió en sus disculpas a Onelia Molina “desde lo más profundo de su corazón”.

“Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente que nunca estuve a la altura. Creo que yo lo sé, soy perfectamente consciente que la perdí, me toca asumirlo, me toca asimilarlo y me toca aprender a sobrellevarlo”, comentó.

Este pronunciamiento llega poco después de que Molina confirmara la ruptura definitiva a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, la modelo fue enfática al señalar que en estos momentos busca únicamente su tranquilidad emocional y pidió respeto a los medios, dejando entrever que el ampay fue el detonante de su decisión.

Onelia Molina se pronuncia en su cuenta de Instagram sobre Mario Irrivaren.

Como se recuerda, el programa “Magaly TV, La Firme” destapó la celebración en un exclusivo yate en Buenos Aires, donde Irivarren fue captado en situaciones de confianza junto a Said Palao y Patricio Parodi.