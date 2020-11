Entre lágrimas y con claras muestras de emoción. Así recibió la corona la nueva Miss Perú 2020, Janick Rivera este 29 de noviembre en una ceremonia que se destacó por ser la primera vez que el certamen se realizó de manera completamente virtual.

“Muchas gracias, muchas gracias por todo, de verdad. Mi corazón no puede estar más feliz”, dijo la flamante reina de belleza luego de ser coronada. “He soñado con este momento por tantos años y gracias a todos los que están acá.”

Dirigiéndose a su predecesora, la Miss Perú 2019 Kelin Rivera, Janick Maceta no pudo más que dar palabras de admiración. “Gracias Kelin, tú has sido una persona que admiro mucho. Recibir la corona de tu parte ha sido lo mejor”, señaló.

La nueva Miss Perú también se dirigió a sus competidoras Maricielo Gamarra y Solange Hermoza, a quienes calificó de “admirables” e “increíbles”. “Ha sido un honor competir con cada una de ustedes”, afirmó.

Maceta también hizo referencia a la Ruta Solidaria, una iniciativa iniciada este año que llevó a Kelin Rivera por algunas de las zonas más afectadas de nuestro país por la pandemia. “Y ya que estamos juntas, yo quiero que tú (Kelin) me acompañes en este camino. Quiero terminar la Ruta Solidaria contigo. Quiero que sigamos juntas y trabajemos juntas por el Perú”, afirmó la nueva representante peruana.

Esta cooperación se podrá realizar debido a que la organización de Miss Perú decidió mantener la corona de Rivera por un año más debido a las circunstancias que truncaron su reinado. Bajo este concepto, la Miss Perú 2019 servirá como consejera para Janick Rivera.

En otro momento de la ceremonia, la Miss Perú 2020 agradeció a su familia y sus seguidores por todo el apoyo que le dieron. “Lo logramos. Muchas gracias por todo su cariño, todo su apoyo, por seguirme y creer en mí”, afirmó. “Creer en mí ha sido lo mejor que me han podido regalar a pesar de que no los conozco, muchas gracias por todo su cariño. La verdad es que es una bendición tenerlos en mi vida. A mi familia, que me está viendo, los amo. Me encantaría que estén acá conmigo. A mi mamá, mi hermanita, mis hermanitos, los amo con todo mi corazón. Este triunfo es para ustedes. Para ustedes que me siguen y para mi familia. Y para todas las personas que creyeron en mí. Gracias.”

