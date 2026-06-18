El Perú vuelve a convertirse en el escenario del Miss Teen Model International y Miss Top Model International. Las candidatas ya se encuentran en nuestro país para participar en la décima edición de ambos certámenes, organizados por la exreina de belleza Marina Mora.

Representantes de más de 20 países han llegado a territorio peruano para disputar las codiciadas coronas. Durante su estadía recorrerán diversos atractivos turísticos y culturales, convirtiéndose en embajadoras de la riqueza histórica, gastronómica y cultural que distingue al Perú ante el mundo.

Delegadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Filipinas, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú y Riviera Maya forman parte de esta edición especial, que reúne a jóvenes destacadas por su liderazgo, compromiso social, talento y preparación académica. Muchas de ellas impulsan proyectos sociales en favor de la niñez, la educación, el bienestar animal, la inclusión y el empoderamiento juvenil, demostrando que la belleza también puede convertirse en una plataforma de impacto positivo.

Representantes de más de 20 países han llegado a territorio peruano para disputar las codiciadas coronas. (Foto: Difusión)

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“Cumplir diez años de trayectoria es motivo de orgullo. Hemos logrado consolidar una plataforma internacional que no solo promueve la belleza integral de las participantes, sino que también permite mostrar al mundo lo mejor del Perú, su cultura, su gente y sus destinos turísticos”, destacó Marina Mora, directora de ambos certámenes.

La gran final se realizará el 19 de junio en el Teatro Manuel Ascencio Segura, donde las representantes internacionales competirán por los títulos de Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026, en una gala que reunirá a personalidades, invitados especiales y medios de comunicación.

Como parte de esta edición aniversario, también estarán presentes María Fernanda Zaragoza, Miss Top Model International 2025, y Fiorenza Beretta, Miss Teen Model Inspiración 2024, quienes participarán en diversas actividades protocolares y de promoción.

Perú se convierte una vez más en el punto de encuentro de la belleza internacional, donde cultura, turismo y talento se unen para celebrar una década de historia y proyectar al país ante los ojos del mundo.