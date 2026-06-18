Resumen

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Marina Mora celebran su décimo aniversario promoviendo la belleza, la cultura y el turismo peruano ante el mundo. (Foto: Difusión)
Marina Mora celebran su décimo aniversario promoviendo la belleza, la cultura y el turismo peruano ante el mundo. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Perú vuelve a convertirse en el escenario del Miss Teen Model International y Miss Top Model International. Las candidatas ya se encuentran en nuestro país para participar en la décima edición de ambos certámenes, organizados por la exreina de belleza Marina Mora.