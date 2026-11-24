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Esta noche se elige a la nueva Miss Universo en Puerto Rico. Aquí seguimos la previa y cada paso de Luren
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¡Bienvenidos al en vivo de El Comercio! Sigue la final de Miss Universo 2026 y la participación de Luren Márquez esta noche en Puerto Rico.
¿Dónde seguir la final?
El Comercio transmitirá un programa especial en su canal de YouTube desde las 6:30 p. m. (hora peruana), con la periodista Luciana Villegas y las ex reinas de belleza Marina Mora y Romina Lozano. En este minuto a minuto también podrás seguir las clasificaciones y la coronación.