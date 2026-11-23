Luren Márquez, representante peruana en el Miss Universo 2026, se encuentra en la recta final de su participación en la edición número 75 del concurso internacional, que reunirá a delegadas de distintos países en San Juan, Puerto Rico.

La reina peruana buscará avanzar en las diferentes etapas de la competencia y conquistar un lugar entre las finalistas. Su desempeño en las actividades previas y las preliminares ha despertado el interés del público peruano, que espera verla avanzar en la noche de coronación.

¿Cuándo es la final?

La gran final del Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan.

La ceremonia reunirá a las candidatas que competirán por la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch, quien entregará el título a su sucesora.

¿A qué hora empieza?

Los espectadores peruanos podrán seguir la gala principal desde las 8:00 p. m. del martes 24 de noviembre.

La cobertura previa comenzará a las 7:00 p. m., con información sobre las participantes y los preparativos de la ceremonia.

Estos son algunos horarios para seguir el concurso:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

México (Ciudad de México): 7:00 p. m.

Puerto Rico: 9:00 p. m.

Argentina y Chile: 10:00 p. m.

España: 2:00 a. m. del miércoles 25 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO desde Perú?

Los seguidores del certamen podrán seguir la transmisión a través de las siguientes alternativas:

Telemundo Internacional: señal de televisión por cable disponible en distintos países de Latinoamérica.

señal de televisión por cable disponible en distintos países de Latinoamérica. Universal+: plataforma de streaming que contará con la transmisión del concurso, según disponibilidad territorial y suscripción.

plataforma de streaming que contará con la transmisión del concurso, según disponibilidad territorial y suscripción. Canales digitales oficiales: las redes sociales y plataformas de Miss Universe y Telemundo ofrecerán novedades, entrevistas, fotografías y contenido relacionado con la competencia.

Es importante tener en cuenta que los videos y transmisiones digitales de las redes sociales no necesariamente corresponden a la gala completa.

Representante peruana

Luren Márquez lleva la banda de Perú en una de las ediciones más esperadas del concurso. La candidata ha generado expectativa entre los seguidores nacionales por su presencia escénica y su participación en las actividades previas.

Uno de los momentos que llamó la atención fue su presentación en traje típico con ‘Oasis de Ica’, una creación del diseñador peruano Beto Pinedo, inspirada en la riqueza cultural y los paisajes de Ica, con referencias a la Huacachina, las Líneas de Nasca y la Vendimia.

La propuesta llevó elementos de la identidad peruana al escenario internacional y se convirtió en uno de los momentos destacados de su recorrido por el certamen.

¿Qué se evalúa en Miss Universo?

Miss Universo no es solamente una competencia de belleza. Las candidatas deben demostrar diferentes cualidades a lo largo del concurso:

Pasarela y presencia escénica: seguridad, desenvolvimiento y dominio del escenario.

seguridad, desenvolvimiento y dominio del escenario. Traje de noche: elegancia, porte y capacidad para proyectarse ante el jurado.

elegancia, porte y capacidad para proyectarse ante el jurado. Traje de baño: seguridad, actitud y desenvolvimiento.

seguridad, actitud y desenvolvimiento. Entrevistas y comunicación: claridad al expresarse, personalidad y capacidad para responder preguntas.

claridad al expresarse, personalidad y capacidad para responder preguntas. Desempeño integral: consistencia durante las actividades y las diferentes etapas del certamen.

La evaluación busca conocer a las candidatas más allá de su apariencia, considerando también su comunicación, personalidad y desenvolvimiento.

¿Cómo se desarrolla la gran final?

Durante la gala, las participantes deberán superar distintas rondas de selección. El jurado determinará quiénes avanzan a las siguientes etapas hasta llegar al grupo de finalistas.

Entre los momentos más esperados están los anuncios de clasificación, los desfiles, las preguntas y respuestas y, finalmente, la elección de la nueva Miss Universo.

El número de candidatas que avanzará en cada etapa y el desarrollo de la ceremonia estarán sujetos al formato establecido por la organización.

¿Quién es la actual Miss Universo?

La mexicana Fátima Bosch es la actual Miss Universo y será la encargada de entregar la corona durante la ceremonia final de 2026.

La ganadora asumirá el título y representará a la organización durante su año de reinado.